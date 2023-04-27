快訊

欣羨長榮有它？張國煒：我只有遺產啊 還不見得拿得到

離譜！竹北天坑吃掉一輛車 特斯拉遭殃整輛掉進洞

NBA／灰熊沒出局！雙星轟64分退湖人延長戰線

桃園跟進！飲料店7月1日起禁用一次性塑膠杯

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今天宣布，自今年7月1日起配合環保署限塑政策，飲料店不得提供塑膠一次性塑膠杯。圖／市府提供
桃園市政府今天宣布，自今年7月1日起配合環保署限塑政策，飲料店不得提供塑膠一次性塑膠杯。圖／市府提供

繼雙北宣布禁止轄內飲料店提供一次性塑膠杯後，桃園市今天也跟進，宣布自今年7月1日起配合環保署限塑政策，飲料店不得提供塑膠一次性塑膠杯，違者將依違反廢棄物清理法，處1200元以上、6000元以下罰鍰。市府環保局預估政策實施後1年，可減少使用7260多萬個塑膠杯。

環保局表示，禁用的一次性塑膠杯，材質包括石化基塑膠、生物基塑膠及生物可分解塑膠；環保局指出，市府自去年底就著手規畫禁用一次性塑膠杯實施日期，期間多次與轄內飲料業者進行溝通、電訪及現場調查，掌握業者塑膠杯庫存去化及政策期程預告，並召開研商會議說明及討論，業者皆表示願意配合減塑政策推動。

環保局長陳世偉表示，轄內目前約有989間飲料店、連鎖咖啡店業者，預估政策實施後1年可減少使用7260多萬個塑膠杯；新規定施行前環保局會持續宣導政策，並呼籲店家積極配合，改為使用紙容器或提供循環杯租借服務等。

陳世偉提到，今年1月起連鎖便利商店及連鎖速食店皆有提供循環杯借用服務，目前桃園市共計有241家門市加入行列，呼籲民眾購買手搖飲時可自行攜帶環保容器盛裝或選擇使用桃園循環杯， 一起為減塑及環保努力。

環保局提醒，若業者違反規定，將依照廢棄物清理法第51條第3項規定，處1200元以上、6000元以下罰鍰，限期改善仍未完成者，可按日連續處罰。

桃園市政府今天宣布，自今年7月1日起配合環保署限塑政策，飲料店不得提供塑膠一次性塑膠杯。圖／市府提供
桃園市政府今天宣布，自今年7月1日起配合環保署限塑政策，飲料店不得提供塑膠一次性塑膠杯。圖／市府提供

桃園 廢棄物

延伸閱讀

邁向淨零第一步／節能減碳讓成本更有競爭力 君牧塑膠為客戶早一步降碳排

美福大火廢棄物釀空汙 桃市府準備再罰500萬

執法成效不彰？改裝車橫行 桃園挨批「飆仔天堂」

多重資產基金 買點浮現

相關新聞

桃園跟進！飲料店7月1日起禁用一次性塑膠杯

繼雙北宣布禁止轄內飲料店提供一次性塑膠杯後，桃園市今天也跟進，宣布自今年7月1日起配合環保署限塑政策，飲料店不得提供塑膠...

邊跑邊賞無敵海景 新竹「戀戀海岸線」馬拉松報名開跑

新竹市17公里海岸線景致宜人，遊客造訪可騎車、漫步，欣賞無敵海景，中華民國陸上運動競技協會將於9月30日舉辦「戀戀海岸線...

桃園第2行政園區 花300萬規畫沒下文

桃園市政府大樓辦公空間不敷使用，市府規畫第2行政園區已久，初步選址地點包括桃園、八德區交界的國際路中路埤塘附近，以及桃園...

未禮讓行人開罰 竹市公布前3名路口

新竹市近期發生多件車輛行經路口未禮讓行人的事故，警方啟動「行人及護老交通安全執行計畫」，針對「車不停讓行人」加強取締，昨...

新竹桐花祭移師關西 下月看五月雪

每年桐花盛開時最美的景色就是「五月雪」，隨風飄落的桐花宛如雪花般旋轉落下，今年新竹縣將桐花祭系列活動搬到關西鎮牛欄河舉辦...

苗栗公館出磺坑歷史散步道 將展開修繕

苗栗縣公館鄉出磺坑擁有豐富的礦業歷史文化與自然資產，早年為開鑿油井在山林間闢建的步道，如今已成為「歷史散步道」，是遊客造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦