桃園跟進！飲料店7月1日起禁用一次性塑膠杯

繼雙北宣布禁止轄內飲料店提供一次性塑膠杯後，桃園市今天也跟進，宣布自今年7月1日起配合環保署限塑政策，飲料店不得提供塑膠一次性塑膠杯，違者將依違反廢棄物清理法，處1200元以上、6000元以下罰鍰。市府環保局預估政策實施後1年，可減少使用7260多萬個塑膠杯。

環保局表示，禁用的一次性塑膠杯，材質包括石化基塑膠、生物基塑膠及生物可分解塑膠；環保局指出，市府自去年底就著手規畫禁用一次性塑膠杯實施日期，期間多次與轄內飲料業者進行溝通、電訪及現場調查，掌握業者塑膠杯庫存去化及政策期程預告，並召開研商會議說明及討論，業者皆表示願意配合減塑政策推動。

環保局長陳世偉表示，轄內目前約有989間飲料店、連鎖咖啡店業者，預估政策實施後1年可減少使用7260多萬個塑膠杯；新規定施行前環保局會持續宣導政策，並呼籲店家積極配合，改為使用紙容器或提供循環杯租借服務等。

陳世偉提到，今年1月起連鎖便利商店及連鎖速食店皆有提供循環杯借用服務，目前桃園市共計有241家門市加入行列，呼籲民眾購買手搖飲時可自行攜帶環保容器盛裝或選擇使用桃園循環杯， 一起為減塑及環保努力。