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邊跑邊賞無敵海景 新竹「戀戀海岸線」馬拉松報名開跑

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市17公里海岸線沿線景點多，可欣賞濱海景致。圖／竹市府提供
新竹市17公里海岸線沿線景點多，可欣賞濱海景致。圖／竹市府提供

新竹市17公里海岸線景致宜人，遊客造訪可騎車、漫步，欣賞無敵海景，中華民國陸上運動競技協會將於9月30日舉辦「戀戀海岸線」馬拉松賽事，賽事以「賽道關懷」為宗旨，鼓勵跑者自由捐贈晶片做愛心，將用以捐助漸凍人協會，賽事即日起開放報名。

新竹「戀戀海岸線」馬拉松賽事由中華民國陸上運動競技協會主辦、新竹市政府列為指導單位。協會指出，竹市府近年致力打造城市親水藍帶，積極建設新竹左岸、17公里海岸及新竹漁人碼頭，整建17公里海岸線景觀，並活化港南風景區，串聯起「微笑水岸」打造親水城市。

中華民國陸上運動競技協會指出，市府已完成多處自行車道鋪面改善，也陸續打造了親子沙灘、賞蟹步道、南港賞鳥區、17公里南港站、香山濕地生態公園等生態休閒空間，適合全國民眾來到新竹市騎車、漫步，欣賞無敵海景等海岸風光。

中華民國陸上運動競技協會指出，協會創立於新竹市，為非以營利為目的的社會團體，藉由推廣跑步、自行車、馬拉松賽、越野登山、極限運動等為主軸項目，提倡國人陸上運動競技水準，今年將在9月30日舉辦「戀戀海岸線」馬拉松。

2023新竹「戀戀海岸線」全國馬拉松分為全馬42公里組、超半馬22公里組、挑戰10公里組、樂活組4.3公里組，起跑地點為南寮貝殼公園，馬拉松範圍涵蓋新竹市及苗栗縣竹南鎮崎頂沿途海岸線。報名網址可上https://irunner.biji.co/CharmingOcean230930

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