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85歲阿嬤捐贈苗縣救護車 被譽為「台東陳樹菊」翻版

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
桃園市85歲李黃香女士（中）今天捐贈一輛價值426萬元的救護車給苗栗縣消防局，延續她丈夫李義春生前熱心公益的大愛精神。圖／苗栗縣政府提供
桃園市85歲李黃香女士（中）今天捐贈一輛價值426萬元的救護車給苗栗縣消防局，延續她丈夫李義春生前熱心公益的大愛精神。圖／苗栗縣政府提供

桃園市85歲李黃香女士今天捐贈一輛價值426萬元的救護車苗栗縣消防局，延續她丈夫李義春生前熱心公益的大愛精神。消防局表示，獲贈的救護車為四輪驅動、配備完善，是目前消防局受贈救護車中「身價」最高的一部，李黃香阿嬤早年種菜、賣菜，丈夫從事水電，她發揮的大愛精神和善舉，還有人譽為「台東陳樹菊」翻版。

李黃香女士繼去年底捐贈南投縣消防局救護車之後，今天又捐贈高價的救護車給苗栗縣消防局並撥交大湖消防分隊使用，捐贈儀式上午舉行，李黃香由弟媳莊月雲、義子李允聖及他的母親游茶妹等人陪同出席，縣長鍾東錦與消防局長匡夢麟代表受贈，一同主持救護車啟動儀式，縣議員劉美蘭、大湖鄉長黃惠琴、主席謝見德及消防、義消幹部多人觀禮，見證溫馨感人的一刻。

匡夢麟指出，擇定4月26日辦贈車儀式有多重意義，鍾縣長上任至今4個月，期間已相繼在三灣、西湖、泰安及大湖增添4部設備先進的救護車，加入緊急救護行列；今天李黃香女士捐贈身價426萬元的高階救護車，數字正好與日期一致，即起投入守護大湖及泰安鄉親的勤務，意義深遠。

鍾東錦表示，李黃香女士善行讓人感動，這輛救護車配備四輪驅動，適合地處偏鄉且距醫院較遠的大湖、泰安地區使用，尤其展示的12導程心電圖機、自動心肺復甦機及電擊器等高階儀器，對緊急救護助益甚大；他任義消總隊長多年，深知消防、義消弟兄姊妹滿懷愛心與熱忱，會讓這份愛心發揮最大效益。從李黃香女士和家人穿著，不難看出他們生活勤勞儉樸，卻滿懷公益愛心，希望救護車成為大湖分隊的「鎮隊之寶」，備而不用，一旦必須派上用場，先進配備定能分秒必爭，及時搶救守護鄉親。

消防局指出，李黃香女士為實現丈夫和已故兒子李文玄投入社會公益的遺願，2年前賣掉一筆土地籌措經費，除挹注學校、寺廟經費，也先後於去年底和今天各捐贈一輛救護車給南投及苗栗縣消防局，延續李家父子大愛精神，阿嬤的善行還有人譽為台東陳樹菊的翻版。

李黃香低調表示，自己雖上了年紀，但只要有助社會公益的事，她還是會繼續盡力去做。她的義子李允聖透露，最近還規畫再捐贈2部救護車和1部大型巴士給消防單位和公益社團，盼全力發揮大愛精神。

消防人員在捐贈儀式示範操作自動CPR。圖／苗栗縣政府提供
消防人員在捐贈儀式示範操作自動CPR。圖／苗栗縣政府提供
桃園市85歲李黃香女士（中）今天捐贈一輛價值426萬元的救護車給苗栗縣消防局，延續她丈夫李義春生前熱心公益的大愛精神。圖／苗栗縣政府提供
桃園市85歲李黃香女士（中）今天捐贈一輛價值426萬元的救護車給苗栗縣消防局，延續她丈夫李義春生前熱心公益的大愛精神。圖／苗栗縣政府提供
李黃香女士今天捐贈價值426萬元的救護車給苗栗縣消防局，並和縣長鍾東錦一同上車啟動。圖／苗栗縣政府提供
李黃香女士今天捐贈價值426萬元的救護車給苗栗縣消防局，並和縣長鍾東錦一同上車啟動。圖／苗栗縣政府提供
李黃香女士為實現丈夫和已故兒子李文玄投入社會公益的遺願，發揮大愛精神捐贈高價救護車。圖／取自苗栗縣消防局臉書
李黃香女士為實現丈夫和已故兒子李文玄投入社會公益的遺願，發揮大愛精神捐贈高價救護車。圖／取自苗栗縣消防局臉書
桃園市85歲李黃香女士今天捐贈一輛價值426萬元的救護車給苗栗縣消防局，延續她丈夫李義春生前熱心公益的大愛精神。圖／苗栗縣政府提供
桃園市85歲李黃香女士今天捐贈一輛價值426萬元的救護車給苗栗縣消防局，延續她丈夫李義春生前熱心公益的大愛精神。圖／苗栗縣政府提供

救護車 愛心 苗栗縣

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