快訊

專題／2023怎麼稅最划算？從報稅流程到省稅撇步 讓你一次看懂

蘋果二手機全球大爆賣！驚人利潤曝「賣1台舊iPhone抵10台安卓新機」

陳致中確定要入獄！聽媽媽的話開海外帳戶洗錢 最高法院判刑1年定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫後運量恢復97％ 機捷納1200月票拚翻身

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園機場捷運運量已恢復至疫情前的97%。桃捷公司今天表示，未來配合「北北基桃1200通勤月票」實施，預估通勤旅客將大幅增加。圖／桃捷提供
桃園機場捷運運量已恢復至疫情前的97%。桃捷公司今天表示，未來配合「北北基桃1200通勤月票」實施，預估通勤旅客將大幅增加。圖／桃捷提供

疫後觀光旅遊人潮增加，目前桃園國際機場旅客運量恢復6至7成，但桃園機場捷運運量已恢復至疫情前的97%。桃捷公司今天在市政會議強調，已針對系統安全、旅客搭乘體驗、增加曝光等3大層面推出各項計畫，未來配合「北北基桃1200通勤月票」實施，預估通勤旅客將大幅增加。

市府交通局表示，機捷已納入北北基桃1200通勤月票，不過機捷目前仍被中央認定為地方運具，地方政府要負擔50％費用，市府會持續向中央爭取將機捷改列中央運具，提高中央補助至90％；另交通局持續與桃捷公司討論，盼加強捷運場站周邊多設置YouBike。

桃捷公司董事長沈志藏今表示，桃園機場捷運自2017年3月正式營運起，截至今年3月底，總運量已突破1億2460萬人次，日均運量為7萬3999人次，較去年同期4萬2373人次增加75%；目前機捷運量已達2019年7萬6610人次的97%，經觀察，主要與林口A7、A8、A9等3站於疫情期間吸引大量移居人口有關。

沈志藏表示，為提供旅客安全運輸服務，桃捷啟動「系統安全會議」，系統性檢視營運安全議題，並每周定期召開「技術安全會議」，執行弱點改善管理計畫，桃捷也推動「智慧鐵道管理系統」，以大數據分析預測故障趨勢，有效提升營運維修效率。

沈志藏表示，桃捷乘客主要為機場、通勤及休閒旅客，針對機場旅客，桃捷提供機捷航空聯合套票、旅遊業大宗切票及海外合作等方案；針對通勤旅客，持續推出定期票相關優惠活動，並針對機捷沿線企業廠商推廣定期票；休閒旅客方面，也與日本寶可夢公司合作推出「飛翔皮卡丘彩繪列車」及「寶可夢一日票／套票」等行銷活動。

桃園市長張善政表示，機捷運量已恢復至疫情前約97%，相當不容易，未來配合「北北基桃1200通勤月票」實施，預估通勤旅客將大幅增加，盼桃捷持續監測站間流量及承載率等關鍵指標，優化列車時刻表及車次安排。

機場捷運 桃捷

相關新聞

疫後運量恢復97％ 機捷納1200月票拚翻身

疫後觀光旅遊人潮增加，目前桃園國際機場旅客運量恢復6至7成，但桃園機場捷運運量已恢復至疫情前的97%。桃捷公司今天在市政...

苗栗特色館獲4800萬元經費優化服務 盼打造黃金旅遊點

苗栗縣七大場館之一的公館鄉「苗栗特色館」近年力拚活化轉型，盼打造成為台6線公路上的黃金旅遊亮點，在公館鄉、苗栗縣農會及多...

紅火蟻大量現蹤桃園 六軍團標定約2000處蟻窩緊急施藥

桃園中壢龍岡大操場面積達10公頃，平時也會有鄰近住戶前往運動休憩，不過近期出現大量紅火蟻，初估有1500至2000處蟻窩...

動手動腦保健康 華山基金會端午前夕愛心義賣助孤老

苗栗縣竹南鎮今年81歲的邱奶奶獨居多年，中風後行動不便鮮少外出，日子只有電視相伴，常常倍感孤單，長期提供弱勢失能、失智、...

關懷原鄉肌力 聖保祿醫院、南山人壽今到桃園復興區辦活動

天主教聖保祿醫院與南山人壽慈善基金會關懷桃園市復興區後山長者健康，今天上午於復興區三光里多功能辦公廳，舉辦「原鄉關懷肌力...

提升太陽能光電設置 中油、台電大潭電廠新建修造工廠環差通過

大潭電廠主要供應北部地區電力，因應用氣需求，開發單位中油、台電欲在配氣站用地範圍內新建應變安管中心、修造工廠及綜合大樓等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦