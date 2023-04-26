疫後運量恢復97％ 機捷納1200月票拚翻身

疫後觀光旅遊人潮增加，目前桃園國際機場旅客運量恢復6至7成，但桃園機場捷運運量已恢復至疫情前的97%。桃捷公司今天在市政會議強調，已針對系統安全、旅客搭乘體驗、增加曝光等3大層面推出各項計畫，未來配合「北北基桃1200通勤月票」實施，預估通勤旅客將大幅增加。

市府交通局表示，機捷已納入北北基桃1200通勤月票，不過機捷目前仍被中央認定為地方運具，地方政府要負擔50％費用，市府會持續向中央爭取將機捷改列中央運具，提高中央補助至90％；另交通局持續與桃捷公司討論，盼加強捷運場站周邊多設置YouBike。

桃捷公司董事長沈志藏今表示，桃園機場捷運自2017年3月正式營運起，截至今年3月底，總運量已突破1億2460萬人次，日均運量為7萬3999人次，較去年同期4萬2373人次增加75%；目前機捷運量已達2019年7萬6610人次的97%，經觀察，主要與林口A7、A8、A9等3站於疫情期間吸引大量移居人口有關。

沈志藏表示，為提供旅客安全運輸服務，桃捷啟動「系統安全會議」，系統性檢視營運安全議題，並每周定期召開「技術安全會議」，執行弱點改善管理計畫，桃捷也推動「智慧鐵道管理系統」，以大數據分析預測故障趨勢，有效提升營運維修效率。

沈志藏表示，桃捷乘客主要為機場、通勤及休閒旅客，針對機場旅客，桃捷提供機捷航空聯合套票、旅遊業大宗切票及海外合作等方案；針對通勤旅客，持續推出定期票相關優惠活動，並針對機捷沿線企業廠商推廣定期票；休閒旅客方面，也與日本寶可夢公司合作推出「飛翔皮卡丘彩繪列車」及「寶可夢一日票／套票」等行銷活動。

桃園市長張善政表示，機捷運量已恢復至疫情前約97%，相當不容易，未來配合「北北基桃1200通勤月票」實施，預估通勤旅客將大幅增加，盼桃捷持續監測站間流量及承載率等關鍵指標，優化列車時刻表及車次安排。