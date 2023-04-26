苗栗特色館獲4800萬元經費優化服務 盼打造黃金旅遊點
苗栗縣七大場館之一的公館鄉「苗栗特色館」近年力拚活化轉型，盼打造成為台6線公路上的黃金旅遊亮點，在公館鄉、苗栗縣農會及多家工坊、陶藝商店進駐後，最近縣府又獲中央「觀光前瞻建設計畫」經費4800萬元，將優化特色館觀光服務設施，盼重新擦亮特色館的觀光品牌亮點。
苗栗縣文化觀光局長林彥甫指出，這次獲交通部觀光局核定的「苗栗台六黃金旅遊線」特色館場域觀光服務設施工程，主要聚焦於特色館內的觀光服務設施修繕及優化，配合館內已進駐的公館鄉、苗栗縣農會及陶藝商店，進行整體環境營造，包括停車場改造綠美化、公廁修繕為友善環境、老樹漫步花園、園區動線改進及優化指標系統、閒置空間打造創藝據點、藝廊商店街等。
他表示，優化工程盼活化苗栗特色館的使用機能，形成苗栗黃金旅遊線的觀光遊憩亮點，希望透過這次的挹注經費改造下，活化苗栗特色館服務設施，提升觀光遊憩能量，並串接台六黃金旅遊線的景點資源，共構苗栗觀光旅遊帶。
縣府指出，特色館目前已有陶博館、縣農會直銷中心、鄉農會隘寮下奉茶亭、茅鄉炭坊、縣級陶藝協會及陶藝工坊等，加上去年底新增「穿龍食堂」及「芋香町」，是苗栗在地少見由公民營協力推動的特區，藝文、產業、餐飲、觀光等元素齊備，希望能吸引更多遊客，帶動地方觀光產業。
苗栗特色館面積2.1公頃，原為陸軍維修廠舊營區，2005年以客家意象改建為旅客服務映象園區，2013年6月更名苗栗特色館，原先以縣內特有的傳統產業，包括陶瓷、樟腦油、香茅油和苦茶油等作為展出主題，後來又由健康蔬果公司進駐，但兩度轉型仍面臨營運上的挑戰，縣府近幾年力拚園區活化轉型。
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