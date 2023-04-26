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紅火蟻大量現蹤桃園 六軍團標定約2000處蟻窩緊急施藥

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢龍岡大操場面積達10公頃，不過近期出現大量紅火蟻，初估有1500至2000處蟻窩，軍方緊急委託廠商處置。記者翁唯真／攝影
桃園中壢龍岡大操場面積達10公頃，不過近期出現大量紅火蟻，初估有1500至2000處蟻窩，軍方緊急委託廠商處置。記者翁唯真／攝影

桃園中壢龍岡大操場面積達10公頃，平時也會有鄰近住戶前往運動休憩，不過近期出現大量紅火蟻，初估有1500至2000處蟻窩，目前陸軍六軍團已委託廠商將蟻丘標定，預計今年中可完成清除作業，也於操場出入口及告示牌張貼告示，提醒民眾勿進入草皮區。

紅火蟻大量現蹤龍岡大操場，有將近1500至2000處蟻窩，相當驚人，桃園市農業局表示，龍岡大操場紅火蟻防治權責機關為陸軍第六軍團指揮部，總防治範圍面積10公頃，以「觸殺型藥劑灌注」施作搭配「餌劑防治」，預計施作2000個蟻窩。現場已插上防治旗標註，提醒民眾，避免人員靠近造成危害。

現場防治人員指出，目前灌藥水防治主要是針對已冒出土地表面的蟻丘，不過蟻丘會有潛伏期，有些可能現在還藏在土裡看不到，之後才會冒出來，加上附近營區多，難保鄰近草皮沒有紅火蟻窩讓土地再次遭受汙染。

六軍團回應，目前已委商做蟻丘標定作業，評估在今年中旬可以完成清除，後續依「紅火蟻防治程序」每月監測1次，持續6個月未發現紅火蟻蹤跡後，即通報市府解管。

六軍團表示，另於大操場告示牌及進出路口等27明顯位置，均張貼「紅火蟻清除作業中，請暫勿進入草皮」的提醒公告，以維護民眾安全。

農業局說，依防檢局統計資料桃園防治規畫面積47595公頃，全市紅火蟻發生率由2019年25.9%下降至今19.2%，目前發生率較高區域為楊梅區。

桃園中壢龍岡大操場面積達10公頃，不過近期出現大量紅火蟻，軍方緊急架設告示牌不讓民眾進入。記者翁唯真／攝影
桃園中壢龍岡大操場面積達10公頃，不過近期出現大量紅火蟻，軍方緊急架設告示牌不讓民眾進入。記者翁唯真／攝影

紅火蟻 桃園 陸軍

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