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動手動腦保健康 華山基金會端午前夕愛心義賣助孤老
苗栗縣竹南鎮今年81歲的邱奶奶獨居多年，中風後行動不便鮮少外出，日子只有電視相伴，常常倍感孤單，長期提供弱勢失能、失智、失依老人免費到宅服務的華山基金會，選在端午前，於今天上午10點，邀請邱奶奶等十位長輩到竹南愛心天使站參與同樂會，也為愛心義賣活動助陣加油。
活動現場以遊戲和長輩同歡，夾花生及夾薏仁遊戲，讓長輩手指動一動；透過翻牌遊戲和賓果遊戲讓長輩加深記憶力，數字連一連，以「失智離一身，好運會發生」的概念，遊戲互動，促進長輩健康，預防失智。
邱奶奶開心說「今天有得吃又有得玩，我在家都一個人，真的很無聊也很孤單，和大家在一起真好」。華山基金會「愛老人 端午動起來」愛心義賣助孤老，搭配在地後龍愛心店家「美香食品花生」，希望做公益也支持在地特產。
另外，來自高雄的贊助廠商果蒔制研所也強調，肯定華山助老服務，以活動拉近彼此距離，讓獨老們感受到各地溫暖，期盼各界享受美食的同時，也能發揮愛心做公益。
工作人員說，華山基金會在台澎金馬設立近400個愛心天使站，服務約3萬位長輩，現正發起2023年服務暨「愛老人 端午動起來」公益活動，期盼各界協助愛心義賣，給獨老愛與溫暖。
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