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關懷原鄉肌力 聖保祿醫院、南山人壽今到桃園復興區辦活動

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
聖保祿醫院修女、醫護人員攜手南山人壽慈善基金會到復興區原鄉為後山居民做多項檢查。圖／桃園市天主教聖保祿醫院提供
聖保祿醫院修女、醫護人員攜手南山人壽慈善基金會到復興區原鄉為後山居民做多項檢查。圖／桃園市天主教聖保祿醫院提供

天主教聖保祿醫院與南山人壽慈善基金會關懷桃園市復興區後山長者健康，今天上午於復興區三光里多功能辦公廳，舉辦「原鄉關懷肌力啟航」，以肌少症為主題，透過肌力檢測、醫師演講、肌力運動及防護等，並採闖關卡趣味方式，增進民眾認識自我健康意識。

聖保祿醫院由修女、董事長特助和醫師、護理師、社工師、復健師、營養師共30多位跨部門醫護團隊，與南山人壽慈善基金會32位人員，花超過2小時半的車程到復興區靠近新竹縣的三光里多功能辦公廳，舉辦肌少症檢查、診療和衛教活動，由家醫科吳庭蕙醫師主講何謂肌少症，高麗枝運動指導員現場傳授肌力運動，並以檢測肌肉量、內臟脂肪量、上下肢肌力檢測、肌內效貼紮。

現場還有血壓、血糖、防災、防詐騙及聯合當地復興衛生所的胸部X光檢查，另外還有肺結核抽血檢查及子宮頸抹片檢查，並把檢查設計為11關的闖關活動，完成後可以獲得保溫瓶、餐盒、防災包及雞蛋4項獎品。

原鄉民眾透過闖關，了解原來走路變慢比較容易跌倒，是因為肌少症所引起，還首次接受肌肉、骨骼及上、下肢肌力檢測，知道自己肌肉量、肌力及肌少症程度，也了解到肌少症已影響自己身體狀況，大家對新檢測儀器及闖關遊戲覺得新鮮有趣。

吳庭蕙指出，肌少症不只是老人專利，40歲後就要留意，肌少症是40歲後的健康隱形殺手，肌肉以每10年8％左右的速度流失，肌少症容易引發糖尿病、代謝症候群，造成失能、死亡率上升。民眾如何自我查覺是否有肌少症？握力下降和走路速度變慢是最明顯的症狀。

吳庭蕙表示肌少症的5有大徵兆一、走路緩慢，二、手部握力下降像提不動開水壺倒水、罐頭打不開、毛巾擰不乾，三、行動不便，四、反覆跌倒，五、體重減輕。預防肌少症措施，主要是飲食及運動，優質蛋白質及均衡飲食有助增加肌肉量；運動方面以有氧運動、阻力訓練是養肌肉關鍵。

南山人壽慈善基金會周佳蓉執行長指出，基金會已成立17年，長期贊助偏鄉小學兒童牛奶補充成長營養，今年基金會以「原鄉健康力」關懷主題，與聖保祿醫院合作的桃園市復興區是台灣第3站，會持續推展。

志工們用儀器為民眾檢查肌力。圖／桃園市天主教聖保祿醫院提供
志工們用儀器為民眾檢查肌力。圖／桃園市天主教聖保祿醫院提供
聖保祿醫院和南山人壽慈善基金會到復興區後山，為原鄉人健康把關。圖／桃園市天主教聖保祿醫院提供
聖保祿醫院和南山人壽慈善基金會到復興區後山，為原鄉人健康把關。圖／桃園市天主教聖保祿醫院提供

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