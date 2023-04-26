提升太陽能光電設置 中油、台電大潭電廠新建修造工廠環差通過

大潭電廠主要供應北部地區電力，因應用氣需求，開發單位中油、台電欲在配氣站用地範圍內新建應變安管中心、修造工廠及綜合大樓等3建物，因此提出環差申請變更。環委要求，確認變更開發區域與既有固化掩埋區的相對位置，並提升建物樓頂設置太陽能光電設置的面積達50％，本案修正後通過。

開發單位中油、台電報告，大潭電廠位於桃園線觀音鄉大潭濱海工業區，因應用氣需求，欲新建應變安管中心、修造工廠及綜合大樓等3建物。本次變更外運土方量來源有二，包含原配氣站工程外運土方增加及新增上述3建物所需外運餘土，總計有6萬1200平方公尺需外運。

開發單位指出，外運的土方將優先規畫運至鄰近公共工程使用，如三接興建工程、桃園航空城計畫、台北商港物流倉儲區填海造地計畫，其次為鄰近合法土資場處置。

開發單位表示，土方堆置時覆蓋防塵布（網），外運前會進行土壤檢測，低於土壤汙染監測標準才能外運，後續每1萬方再進行1次檢測；本次新增建物將新增鳥類辨識的防鳥擊標幟；三棟建物40%樓頂面積裝設太陽能版。

環委認為光電設置應可提升，要求開發單位提高建物樓頂設置太陽能光電的面積達50％；評估應變安管中心、修造工廠及綜合大樓取得綠建築標章，另確認本次變更開發區域與既有固化掩埋區的相對位置及強化人員進出安全管理規畫。