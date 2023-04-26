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台灣應材文藝季本周末登場 首推體驗生活的五感活動

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
首場於本周六、日在新瓦屋客家文化保存區舉辦，透過一系列親子同遊的趣味活動，回歸生活本質具體實踐，探索日常生活裡與文化相遇的可能。記者郭政芬／攝影
首場於本周六、日在新瓦屋客家文化保存區舉辦，透過一系列親子同遊的趣味活動，回歸生活本質具體實踐，探索日常生活裡與文化相遇的可能。記者郭政芬／攝影

舉辦22年的台灣應材文藝季今年轉型，從過往靜態演講的薰陶，將擴展為四季主題結合五感品味，推出樂城生活節，首場於本周六、日在新瓦屋客家文化保存區舉辦，號召超過30個在地小農、概念推廣、友善土地的攤友品牌，搭配體驗活動，透過親子同遊的趣味活動，回歸生活本質具體實踐，探索日常生活裡與文化相遇的可能。

此次轉型的契機，來自於蔣勳的一段話「所有美好的事物，不論古今中外，回歸本質、落實生活，才能打動人心、歷久彌新。」應用材料台灣區總裁余定陸說，蔣勳在應材文藝季多次提到這段話，他也很認同，今年攜手鴻梅文化藝術基金會，嶄新推出樂城生活節，台灣應材文藝季過往辦了190多場講座，這次不只維持講座，還走入生活，舉辦實作的五感體驗，要讓民眾認識到春夏秋冬四季，擴大實踐我們對時令、土地與人文的深切關懷。

台灣應用材料公司是新竹第一家以公益講座推廣藝術與文化的外商企業，自2000年首次辦理文藝季，至今已走過23個年頭。作為世界最大半導體及顯示器設備領導廠商，對於美學與藝文的支持不遺餘力。

鴻梅文化藝術基金會董事長陳添順指出，回應ESG的浪潮底下，環境永續和社會創新的呼喚，也希望更多人參與活動，應材文藝季2.0透過舉辦大師講堂、五感品味、主題市集、城市體驗等四大主軸，在新竹與台南舉辦活動，對應時農、風味、工藝、懷舊四大面向，適合親子同遊，要讓更多人認識在地美好生活。

首場將於4月29日30日在新瓦屋客家文化保存區展開「春季時農」，以「吃天然、用當季、做環保」三大核心貫穿主軸。特地邀請賴青松、楊儒門及許又仁，三位各自以不同面向長期關注土地共好的實踐家，號召超過30個在地小農、概念推廣、友善土地的攤友品牌，搭配散佈在新瓦屋各空間據點的體驗活動，讓不同年齡層都能在此找到更貼近土地的方式。相關資訊可上「樂城生活節」臉書粉專。

台灣應材文藝季過往辦了190多場講座，這次不只維持講座，還走入生活，舉辦實作的五感體驗。記者郭政芬／攝影
台灣應材文藝季過往辦了190多場講座，這次不只維持講座，還走入生活，舉辦實作的五感體驗。記者郭政芬／攝影

新竹 客家文化 蔣勳

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