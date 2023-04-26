桃園第二行政園區花3百萬選址沒下文？議員：錢真好賺

桃園市議會今天上午排訂市府秘書處、新聞處工作報告，多位議員關切市政府規畫第二行政園區進度，議員黃敬平、陳韋曄指出前市府花300萬元可行研究先期規畫費，錢花完之後就沒下文；周玉琴議員諷刺「這300萬元真好賺」。秘書處長許淑真答詢時表示，初步選址有兩個地點，不過仍需盤點。

許淑真說，市府第二園區規畫案初選地點，一個在桃園、八德區交界的國際路中路埤塘（1-16）附近，另一個是捷運綠線G12站周邊（中正北路、同安街、蘆興南路口），還有青埔，目前仍需要再盤點包括選址其他合適地點等相關工作。

市議員張桂綿強調，既然選出兩個地點就要好好評估，讓民眾知道究竟哪些局處要遷到第二園區。黃婉如議員說，前市府講過第二行政園區可能在桃園區臺鐵後站，還有其他地點，每講一個地點房地產就漲，卻又一直沒下文。

市議員黃崇真認為，中壢區青埔人口快速增長，第二行政園區應該遷往青埔，讓南區民眾洽公能更方便，不需要花比較多的時間到北區，市府要盤點青埔的公有地，找出合適地點規畫第二行政園區。

市議員許家睿說，第二選址是很專業的工作，升格後市府人員增加1491人，已經達到6383人，有些局處遷出已經造成民眾的不便，前市府初步規畫中路、捷運綠線G12站、青埔高鐵站，這些地點都遇到不同的挑戰，桃園有3個都會生活圈，應該以此為基準選出第二行政園區合適的地點。黃家齊議員，秘書處手上有前市府之前盤點的地點，市府應該加速作業。

市議員楊家俍認為，大家都期待第二行政園區，但是秘書處長答覆他質詢卻沒有一個工作期程目標，還說今年底前也不會有選址結果，市政府要加把勁。