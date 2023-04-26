連日降雨挹注水情 北水局暫緩啟用南寮海淡機組

水利署北水局表示，新竹地區日前多日降雨對水情有挹注，因此暫緩啟用南寮海淡機組，此外，新竹縣寶山地區今天達人工增雨條件，上午在寶二水庫施放焰彈，盼能多降雨。

根據水利署官網資訊，新竹縣寶山水庫截至上午7時有效蓄水量為229.76萬立方公尺，蓄水量百分比為45.8%，寶山第二水庫截至上午10時觀測，有效蓄水量為1737.01萬立方公尺，蓄水量百分比為55.1%。

北區水資源局副局長郭耀程今天接受中央社記者電訪表示，日前新竹山區多日降雨，使得頭前溪水量充足，寶山、寶二水庫持續進帳，對新竹地區水情的挹注很大，因此原訂24日重啟的新竹市南寮緊急海水淡化機組已暫緩啟用，但仍會視水情變化滾動檢討。

郭耀程表示，氣象團隊根據雲層高度等各項觀測，認為新竹縣寶山地區已達人工增雨條件，因此今天上午8時20分在寶二水庫施放焰彈，盼能增加雨勢，讓水庫有更多進帳。