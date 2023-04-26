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彰化聯華大火釀7死 張善政緊盯桃園災害應變SOP

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
聯華食品公司彰化廠昨清晨發生大火，桃園市長張善政今天在市政會議呼籲各局處要跳脫以往框架，未雨綢繆因應類似事件。記者朱冠諭／攝影
聯華食品公司彰化廠昨清晨發生大火，桃園市長張善政今天在市政會議呼籲各局處要跳脫以往框架，未雨綢繆因應類似事件。記者朱冠諭／攝影

聯華食品公司彰化廠昨清晨發生大火，7人不治。桃園市長張善政今天在市政會議表示，桃園消防局應該趁這個機會特別檢討，並且要跳脫以往的框架，未雨綢繆因應類似事件。他也請各局處要制定一套完整的災害應變SOP，針對未來可能發生的災害做好充分準備。

張善政表示，新市府上任沒多久，他就提醒各局處要有災害應變的SOP，現在這整套流程已經完備，各個局處都有自己的SOP，接下來就是執行期。他希望消防局接手後，各局處不要把流程放在書架上，而是要著手執行，也請消防局每月要挑選1到2件災變讓相關局處演練，相信透過這樣的努力，災害應變能力能越累積越堅實。

對於聯華食品公司彰化廠發生的悲劇，張善政表示，雖然事件不在桃園，但他還是很難過，現在是不怕一萬，只怕萬一，桃市府也該趁這機會檢討，災害應變措施是不是都已到位。

張善政 彰化

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