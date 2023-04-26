紙風車劇團來囉！芎林、峨眉兩場演出免費入場

紙風車劇團來囉！紙風車劇團將在4月28日及29日晚間7點，分別在峨眉鄉峨眉國小及芎林鄉芎林國小，帶來劇團自創「巫婆」品牌《紙風車幻想曲》，活動採免費入場，歡迎家長帶著小朋友前往欣賞。

新竹縣政府文化局長李安妤表示，《紙風車幻想曲》將帶來五個故事，分別為「唐吉軻德」、「起床號」、「後山天使」、「動物運動大賽」及「黑光幻想曲」，藉由舞蹈、音樂、燈光、美術，以及創意的編導等多樣化元素，傳達美學、愛及關懷，讓孩子自然的接觸藝術、喜歡藝術並享受藝術，歡迎大家一起來欣賞優質好戲。

紙風車劇團表示，「紙風車368兒童藝術工程」希望將藝術帶進鄉鎮、深入社區，讓每一位孩子都能有機會能夠欣賞到國家級的戲劇表演，透過親子劇把藝術轉化為孩子們成長的養分。

劇團首次到峨眉演出已是12年前，而芎林則是15年來3度造訪，歡樂的氛圍與演出後的盛情回饋，每一次都深深感受到孩子們對藝術的渴望與熱愛，此次演出時間在4月底，正值油桐花盛開的時節，希望小朋友的笑顏如同花兒綻放枝頭，藉由戲劇點亮童年，不僅要讓孩子踏上藝術的第一哩路，更要讓藝術遍地開花。