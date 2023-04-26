竹東客家文化大禾埕獲中央補助 圖書館1.7億二期討論

新竹縣政府積極打造竹東客家文化大禾埕，近期計畫獲客家委員會匡列補助4億6千多萬元，將打造全國首座以客家音樂文化為主題的大型展演空間，不過同一範圍內的竹東鎮立圖書館新建計畫暫未獲補助。對此，竹東鎮公所回應，該計畫因是公所經營管理，預計由公所來主導，會排在第二期的計畫。

新竹縣長楊文科表示，竹東客家文化大禾埕計畫推動多年，不斷積極向客委會爭取，終於獲得4億多元補助，實屬不易，未來大禾埕興建完成後，富有多功能藝文空間，展演多樣文創產品，也有大型會演中心及藝文教室，可迎來國際級表演團體到竹東表演，相信對於客家文化推廣能夠更上一層樓。

交旅處表示，竹東客家文化大禾埕計畫總經費5億5097萬餘元，客委會已預先匡列「112年度客庄369幸福計畫」前瞻特別預算補助經費4億6282萬元，目前正依客委會意見修正提案資料，並同步研擬訂計畫發包與執行計畫中。

此案還有其他建設，法定停車場5.2億元要縣府自籌，而在地期望的竹東鎮立圖書館1.7億也尚未獲補助，這次補助的大禾埕計畫，客委會補助82％約4.6億，其他由縣府自籌18％的經費。

對此，竹東鎮主秘黃至銓解釋，大禾埕計畫是縣府在2020年提出，因前瞻預算到明年底，因此優先核定補助，竹東鎮立圖書館計畫是後來新增的，且未來將交由公所管理經營，因此改由公所規劃執行，目前正規劃中，預計排在第二期的計畫中，未在這次的討論範疇。

竹東客家文化大禾埕計劃範圍為竹東鎮工業一路、工業二路、北興路口等路段，面積約3公頃，期盼將園區打造成為兼具「在地產業文創升級」、「傳統藝術文化展演」及「共學知識驛站」三大面向的「文化大禾埕」，為竹東帶來常態性的展演空間，民眾可在不同層次的半戶外空間中停留休憩，參與表演及聆聽音樂。

交旅處指出，大禾埕完工後將配合現正施工中的竹東轉運站及綜合行政中心，提供各年齡民眾旅遊、市集、展演創作、多元學習的共享空間，帶動地方文化創生，成為縣內重要的旅遊、文化熱點。