快訊

國道驚魂！鐵鉤從天砸落擋風玻璃 女駕駛驚喊：絕命終結站

美軍西太平後勤有弱點？軍事專家盤點各軍種這些對策

富察赴陸探親失聯 國台辦：涉嫌危害國家安全 接受調查中

竹東客家文化大禾埕獲中央補助 圖書館1.7億二期討論

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府積極打造竹東客家文化大禾埕，近期計畫獲客家委員會匡列補助4億6千多萬元，將打造全國首座以客家音樂文化為主題的大型展演空間。圖／縣府提供
新竹縣政府積極打造竹東客家文化大禾埕，近期計畫獲客家委員會匡列補助4億6千多萬元，將打造全國首座以客家音樂文化為主題的大型展演空間。圖／縣府提供

新竹縣政府積極打造竹東客家文化大禾埕，近期計畫獲客家委員會匡列補助4億6千多萬元，將打造全國首座以客家音樂文化為主題的大型展演空間，不過同一範圍內的竹東鎮立圖書館新建計畫暫未獲補助。對此，竹東鎮公所回應，該計畫因是公所經營管理，預計由公所來主導，會排在第二期的計畫。

新竹縣長楊文科表示，竹東客家文化大禾埕計畫推動多年，不斷積極向客委會爭取，終於獲得4億多元補助，實屬不易，未來大禾埕興建完成後，富有多功能藝文空間，展演多樣文創產品，也有大型會演中心及藝文教室，可迎來國際級表演團體到竹東表演，相信對於客家文化推廣能夠更上一層樓。

交旅處表示，竹東客家文化大禾埕計畫總經費5億5097萬餘元，客委會已預先匡列「112年度客庄369幸福計畫」前瞻特別預算補助經費4億6282萬元，目前正依客委會意見修正提案資料，並同步研擬訂計畫發包與執行計畫中。

此案還有其他建設，法定停車場5.2億元要縣府自籌，而在地期望的竹東鎮立圖書館1.7億也尚未獲補助，這次補助的大禾埕計畫，客委會補助82％約4.6億，其他由縣府自籌18％的經費。

對此，竹東鎮主秘黃至銓解釋，大禾埕計畫是縣府在2020年提出，因前瞻預算到明年底，因此優先核定補助，竹東鎮立圖書館計畫是後來新增的，且未來將交由公所管理經營，因此改由公所規劃執行，目前正規劃中，預計排在第二期的計畫中，未在這次的討論範疇。

竹東客家文化大禾埕計劃範圍為竹東鎮工業一路、工業二路、北興路口等路段，面積約3公頃，期盼將園區打造成為兼具「在地產業文創升級」、「傳統藝術文化展演」及「共學知識驛站」三大面向的「文化大禾埕」，為竹東帶來常態性的展演空間，民眾可在不同層次的半戶外空間中停留休憩，參與表演及聆聽音樂。

交旅處指出，大禾埕完工後將配合現正施工中的竹東轉運站及綜合行政中心，提供各年齡民眾旅遊、市集、展演創作、多元學習的共享空間，帶動地方文化創生，成為縣內重要的旅遊、文化熱點。

客家文化 客委會 圖書館

延伸閱讀

新竹縣將赴日本藝文交流 把客家文化帶往宮崎縣

竹東、湖口、新豐Youbike啟用 5月底前前30分鐘免費

成立逾10年 竹東軟橋犯罪被害人保護據點助重啟人生

竹東9成遊戲場封閉 鎮長宣布改善預算通過 加碼2新公園

相關新聞

彰化聯華大火釀7死 張善政緊盯桃園災害應變SOP

聯華食品公司彰化廠昨清晨發生大火，7人不治。桃園市長張善政今天在市政會議表示，桃園消防局應該趁這個機會特別檢討，並且要跳...

紙風車劇團來囉！芎林、峨眉兩場演出免費入場

紙風車劇團來囉！紙風車劇團將在4月28日及29日晚間7點，分別在峨眉鄉峨眉國小及芎林鄉芎林國小，帶來劇團自創「巫婆」品牌...

竹東客家文化大禾埕獲中央補助 圖書館1.7億二期討論

新竹縣政府積極打造竹東客家文化大禾埕，近期計畫獲客家委員會匡列補助4億6千多萬元，將打造全國首座以客家音樂文化為主題的大...

桃園27個App使用低 挨轟浪費8千多萬

桃園市政府過去兩年包括市民卡App共27個App或系統遭廢止或停用，多位議員昨天批評8325萬元公帑形同付諸流水。市府回...

苗栗2路段砸逾24億 打通任督二脈

苗栗縣泰安鄉前、後山苗62之1線未完成路段，及苗62線明隧道案，最近分別獲內政部原則同意核定及縣府可行性評估，兩項工程總...

春雨解渴 南寮海淡機組暫緩啟用

新竹地區上周以來迎來降雨，寶山、寶二水庫進補，隆恩堰持續溢流，北水局原訂前天重啟的竹市南寮緊急海水淡化機組決定暫緩啟用，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦