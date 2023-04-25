新竹縣派出所下月將增至50所 3年內更將擴編警力近3成

新竹縣因長期警力吃緊，造成基層警務繁重，去年底更曾因整併偏遠派出所、聯合服勤，引發地方民眾反彈抗議，新竹縣警察局近期獲中央首肯，將在未來3年大增近3成警力，同時5月1日起由現行30 分駐（派出）所，恢復至50所（含勤務站），確保地方治安及完善警民服務。

去年12月新竹縣橫山警分局、竹東警分局及新埔警分局等3分局的多間偏遠派出所因警力不足，被迫採取聯合勤務，整併14間派出所，造成整併所平時僅有1名警員留守，不僅地方居民擔心派出所因而廢除影響治安，對採聯合勤務的派出所在辦公上也造成不小影響。

新竹縣警察局長林信雄在今年1月上任後，立即在1月17日於縣府主管會報上向縣長楊文科說明基層警力情況；林信雄指出警力聯合服勤問題應逐年增補實際員額，目前僅約1000餘人，計畫擴編到1400人才足夠。

林信雄指出，偏鄉派出所採聯合勤務會影響民眾安定感，因過去他也曾在偏鄉派出所服務過，十分了解偏鄉派出所的存在及警察無時無刻的服務對民眾的重要性，新竹縣會採聯合服勤，只是暫時解決警力不足的辦法，同時堅持偏鄉服勤警力絶對不能廢掉。

去年12月遭整併、受到影響的有32間派出所，被整併為13間派出所聯合服勤，因地方反彈且縣長及警察局長不支持現行勤務方式，終於在新竹縣警察局努力下，已從2月1日起陸續恢復原先受到整併的分駐（派出）所的勤務。

5月1日起，重新啟用的派出所將有位於峨眉鄉的竹東警分局富興派出所、位於五峰鄉的茅圃派出所、位於尖石鄉的橫山警分局宇老派出所、位於橫山鄉的橫山警分局沙坑派出所；恢復為駐在所的將有位於五峰鄉的竹東警分局羅山派出所、位於尖石鄉的橫山警分局那羅派出所、位於關西鎮的新埔警分局南華派出所。

此外，早在2015年已經撤哨的五峰鄉大隘檢查哨，也將恢復為勤務站，由竹東警分局出任警力勤務。

警力方面，也將由現行實際警力員數1084人，擴編至計畫中的1403人；新竹縣警察局目前編制警力人數為1245人，其中缺額達百名警力，未來若完成警力擴編，新竹縣警力等於將大增近3成。