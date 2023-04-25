新竹縣派出所下月將增至50所 3年內更將擴編警力近3成

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
位於台3線旁的沙坑派出所整併後，平時僅會有員警到此簽到巡邏，但派出所庭院的櫻花樹曾是沙坑村當地熱門賞花景點。記者巫鴻瑋／翻攝
位於台3線旁的沙坑派出所整併後，平時僅會有員警到此簽到巡邏，但派出所庭院的櫻花樹曾是沙坑村當地熱門賞花景點。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣因長期警力吃緊，造成基層警務繁重，去年底更曾因整併偏遠派出所、聯合服勤，引發地方民眾反彈抗議，新竹縣警察局近期獲中央首肯，將在未來3年大增近3成警力，同時5月1日起由現行30 分駐（派出）所，恢復至50所（含勤務站），確保地方治安及完善警民服務。

去年12月新竹縣橫山警分局、竹東警分局及新埔警分局等3分局的多間偏遠派出所因警力不足，被迫採取聯合勤務，整併14間派出所，造成整併所平時僅有1名警員留守，不僅地方居民擔心派出所因而廢除影響治安，對採聯合勤務的派出所在辦公上也造成不小影響。

新竹縣警察局長林信雄在今年1月上任後，立即在1月17日於縣府主管會報上向縣長楊文科說明基層警力情況；林信雄指出警力聯合服勤問題應逐年增補實際員額，目前僅約1000餘人，計畫擴編到1400人才足夠。

林信雄指出，偏鄉派出所採聯合勤務會影響民眾安定感，因過去他也曾在偏鄉派出所服務過，十分了解偏鄉派出所的存在及警察無時無刻的服務對民眾的重要性，新竹縣會採聯合服勤，只是暫時解決警力不足的辦法，同時堅持偏鄉服勤警力絶對不能廢掉。

去年12月遭整併、受到影響的有32間派出所，被整併為13間派出所聯合服勤，因地方反彈且縣長及警察局長不支持現行勤務方式，終於在新竹縣警察局努力下，已從2月1日起陸續恢復原先受到整併的分駐（派出）所的勤務。

5月1日起，重新啟用的派出所將有位於峨眉鄉的竹東警分局富興派出所、位於五峰鄉的茅圃派出所、位於尖石鄉的橫山警分局宇老派出所、位於橫山鄉的橫山警分局沙坑派出所；恢復為駐在所的將有位於五峰鄉的竹東警分局羅山派出所、位於尖石鄉的橫山警分局那羅派出所、位於關西鎮的新埔警分局南華派出所。

此外，早在2015年已經撤哨的五峰鄉大隘檢查哨，也將恢復為勤務站，由竹東警分局出任警力勤務。

警力方面，也將由現行實際警力員數1084人，擴編至計畫中的1403人；新竹縣警察局目前編制警力人數為1245人，其中缺額達百名警力，未來若完成警力擴編，新竹縣警力等於將大增近3成。

新竹 警察 偏鄉

延伸閱讀

全中運／義民高中獲高男組銳劍團體第3名 選手表現亮眼

房價漲3年 新竹漲最多 自備款需多準備121萬

新竹縣將赴日本藝文交流 把客家文化帶往宮崎縣

錯過全中運開幕別難過 27日還有閉幕式交棒給台北

相關新聞

桃園1999導入ChatGPT引資安疑慮 市府：絕無外洩問題

桃園市政府首創測試ChatGPT分析1999案件，不過多名議員今天質疑有資安疑慮。對此，研考會主委吳肇銘晚間澄清，這次測...

新竹縣派出所下月將增至50所 3年內更將擴編警力近3成

新竹縣因長期警力吃緊，造成基層警務繁重，去年底更曾因整併偏遠派出所、聯合服勤，引發地方民眾反彈抗議，新竹縣警察局近期獲中...

搶攻母親節商機 桃捷公司推出3套旅遊票組

桃園大眾捷運公司5月份在機場捷運線推出「母親月全家出遊 媽媽免費」活動，販售親子、家庭及三代同堂3套票組，除優惠的價格，...

想成為下一個四分衛、滅火器嗎？ 桃園鐵玫瑰熱音賞開跑

桃園鐵玫瑰熱音賞為台灣熱門音樂的活動之一，今年已邁入第11屆，去年造成熱烈迴響，這次的評審團包括街聲平台的總監陳弘樹、替...

桃園神社「鯉魚流光祭」 一周吸1.2萬人到訪

桃園神社文化園區一年一度「鯉魚流光祭」鯉魚旗海盛典4月18日至7月9日展開，現場打造上百面童趣感鯉魚旗海，並邀請在地和菓...

希望身邊都是受益者 慶福基金捐苗栗1.2萬件弱勢涼爽衣

慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福70歲生日願望，希望身邊都是受益者，今天基金會捐贈1萬2000件給苗栗縣政府，轉送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦