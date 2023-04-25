稻熱病苗栗山區蔓延 農業處籲加強防範

苗栗縣一期稻作正值分蘗期又逢梅雨季，縣府農業處表示，近期發現部分山區稻田出現稻熱病徵，且有零星蔓延趨勢，呼籲農民加強防範、正確施藥，避免病害擴散。

苗栗縣政府農業處透過新聞稿指出，梅雨季節高溫多濕、溫差大，近期監測發現三灣鄉與通霄鎮山區稻田稻熱病現蹤，並有蔓延趨勢。

農業處表示，稻熱病病徵初呈暗綠色小斑點，後期病斑擴大呈圓形至紡錘形，邊緣褐色中間灰白色，病斑順者葉脈擴展，其上有大量病原菌孢子，末期嚴重時葉片呈枯死狀。

農業處長陳樹義指出，稻熱病發生嚴重時若未即時防治，病斑迅速擴展，可能引起葉片甚至全株秧苗枯死，提醒農友加強巡視，避免施用過量的氮肥，並參照農藥資訊服務網公告可防治藥劑，多加防範，避免病害擴散。