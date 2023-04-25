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想成為下一個四分衛、滅火器嗎？ 桃園鐵玫瑰熱音賞開跑

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園鐵玫瑰熱音賞開跑，今年開放徵件至6月12日，總獎金達150萬元。記者陳右豪／攝影
桃園鐵玫瑰熱音賞開跑，今年開放徵件至6月12日，總獎金達150萬元。記者陳右豪／攝影

桃園鐵玫瑰熱音賞為台灣熱門音樂的活動之一，今年已邁入第11屆，去年造成熱烈迴響，這次的評審團包括街聲平台的總監陳弘樹、替林俊傑編曲的陳建瑋及知名樂團四分衛團長的虎神，今日也出席記者會和市長張善政共同宣布活動開始。

市長張善政說，去年報名樂團共有221組，歌曲數達663首，今年開放徵件至6月12日，總獎金達150萬元，今年入選團隊將可獲得專屬的培訓計畫，除推薦獎團隊至海外音樂節舞台外，也可享有資深音樂人一對一指導的課程，歡迎國內外喜愛音樂創作的朋友踴躍報名。

張善政說，除了開始徵件外，桃園展演中心7月開始，也將舉辦座談會及講唱會各6場，邀請資深音樂人、知名歌手及熱音賞歷年得獎者對談，分享演出及創作經驗談、音樂產業趨勢，希望有助於推動國內流行音樂創作發展，讓國外看見華人音樂創作的傑出成就。

陳弘樹表示，今年評審團邀請金曲獎評審及音樂節選團人加入，可視為參加金曲獎的前哨站，過往的音樂比賽常聚焦在樂團，但近年許多個人創作者的表現也非常優秀，不分國籍、人數及曲風，每個愛好音樂的創作者皆可加入這個大舞台。

陳建瑋表示，比賽除了技巧及台風的基本功外，最重要的就是感染力。由於近年來媒體多樣化，包括電視、網路等，因此創作者不只是要單純創作音樂，而是要將個人的生活風格結合音樂，並思考如何透過音樂呈現給觀眾。

長期參與活動的虎神表示，在培訓的過程中，他發現每一屆入圍的學員，無論是否得獎，皆有透過音樂表達想法的特質，而擔任導師的工作就是協助學員，讓音樂變得更有趣，讓更多人能夠接受。

文化局長邱正生表示，活動採開放賽制，不限曲風、人數及國籍，並分為校園組及社會組，初賽以DEMO評比，複賽為7月22、23號，決賽是9月23 、24號。獲獎者將有機會前往海外音樂節交流，鼓勵音樂創作者把握機會踴躍報名，詳細活動資訊請至網站（https://ironrose.com.tw/index.php）查詢。

樂團 張善政 團隊

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