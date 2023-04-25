快訊

大陸正式批准逮捕台男楊智淵 藍綠友人無奈齊喊有夠冤

藝人方芳：祖國高鐵一等座 都比「台灣省」高鐵商務座舒服

今晚變天迎雨！北台灣低溫見「1字頭」 降雨熱區出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地方創生結合未婚情侶找尋繡球花 第1名還有加碼

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市政府青年事務局5月13日將攜手復興區的食農青年團隊，搭配農業局所舉辦繡球花季活動，辦理未婚情侶活動。圖／青年局提供
桃園市政府青年事務局5月13日將攜手復興區的食農青年團隊，搭配農業局所舉辦繡球花季活動，辦理未婚情侶活動。圖／青年局提供

桃園市政府青年事務局5月13日將攜手復興區的食農青年團隊，搭配農業局所舉辦繡球花季活動，辦理未婚情侶活動「尋找未來~我的愛情在復興」，邀請設籍或就業在桃園市的未婚情侶參與，若參與挑戰情侶中最早於今年底登記結婚，再加碼致贈價值4萬5千元的新人婚紗攝影優惠。

青年局表示，此次活動由青年局培育的「復興食農」地方創生團隊所設計，內容均以「家鄉」為主軸，包含枕頭山商圈、陽光休閒農莊、基國派老教堂，並以闖關形式，增加情侶間的情感。最特別的是，情侶可以一起尋找美麗又珍貴的繡球花品種「未來」，象徵未婚情侶未來能修成正果、永結同心。

為鼓勵桃園未婚情侶一起「愛在復興」，只要參加未婚情侶活動完成任務冠軍情侶，即可獲得瑞士鄉村專屬客製化情侶餐券。出席的情侶還可以一起前往布置成浪漫婚禮殿堂的基國派老教堂打卡、拍照及DIY手工愛心皂中皂。此外，參加本活動的情侶，於今年12月31日前最早完成結婚登記新人，農業局將加碼致贈價值4萬5千元新人婚紗攝影優惠專案。

本活動於4月26日中午12時起至5月8日下午5時止開放報名，相關訊息已公告於青年局官網及臉書和IG，預計錄取15組，歡迎設籍或就業於桃園市之20歲以上、40歲以下未婚情侶報名，。

青年局長侯佳齡局長表示，這次首次透過地方創生團隊推出情侶活動，讓更多年輕人有感，希望情侶利用機會增進情感，了解地方創生團隊所做出的努力。

情侶 青年 團隊

延伸閱讀

烏克蘭軍隊春季反攻在即 傳拜登團隊私下擔心失敗後果

元大期貨攜手CME與元大投顧團隊 季度投資論壇登場

遭控桃園棒球場出包 鄭文燦：張善政團隊別抹黑

中菲行董座錢堯懷 帶團隊打江山

相關新聞

桃園1999導入ChatGPT引資安疑慮 市府：絕無外洩問題

桃園市政府首創測試ChatGPT分析1999案件，不過多名議員今天質疑有資安疑慮。對此，研考會主委吳肇銘晚間澄清，這次測...

想成為下一個四分衛、滅火器嗎？ 桃園鐵玫瑰熱音賞開跑

桃園鐵玫瑰熱音賞為台灣熱門音樂的活動之一，今年已邁入第11屆，去年造成熱烈迴響，這次的評審團包括街聲平台的總監陳弘樹、替...

桃園神社「鯉魚流光祭」 一周吸1.2萬人到訪

桃園神社文化園區一年一度「鯉魚流光祭」鯉魚旗海盛典4月18日至7月9日展開，現場打造上百面童趣感鯉魚旗海，並邀請在地和菓...

希望身邊都是受益者 慶福基金捐苗栗1.2萬件弱勢涼爽衣

慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福70歲生日願望，希望身邊都是受益者，今天基金會捐贈1萬2000件給苗栗縣政府，轉送...

牌照稅繳了沒？竹市4成6民眾還沒繳 逾期要繳滯納金

112年使用牌照稅繳納期限只到5月2日，新竹市稅務局最新統計至4月24日還有4成6民眾還未繳納，提醒車主把握最後一周完成...

桃園棒球場爭議！鄭文燦要藍別抹黑 市府：此話多餘了

樂天桃園棒球場屢傳燈柱照明故障、草皮排水差，藍營質疑前市長鄭文燦執政8年無作為。桃園市議會民進黨團今天回擊，指球場從規畫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦