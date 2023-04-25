地方創生結合未婚情侶找尋繡球花 第1名還有加碼

桃園市政府青年事務局5月13日將攜手復興區的食農青年團隊，搭配農業局所舉辦繡球花季活動，辦理未婚情侶活動「尋找未來~我的愛情在復興」，邀請設籍或就業在桃園市的未婚情侶參與，若參與挑戰情侶中最早於今年底登記結婚，再加碼致贈價值4萬5千元的新人婚紗攝影優惠。

青年局表示，此次活動由青年局培育的「復興食農」地方創生團隊所設計，內容均以「家鄉」為主軸，包含枕頭山商圈、陽光休閒農莊、基國派老教堂，並以闖關形式，增加情侶間的情感。最特別的是，情侶可以一起尋找美麗又珍貴的繡球花品種「未來」，象徵未婚情侶未來能修成正果、永結同心。

為鼓勵桃園未婚情侶一起「愛在復興」，只要參加未婚情侶活動完成任務冠軍情侶，即可獲得瑞士鄉村專屬客製化情侶餐券。出席的情侶還可以一起前往布置成浪漫婚禮殿堂的基國派老教堂打卡、拍照及DIY手工愛心皂中皂。此外，參加本活動的情侶，於今年12月31日前最早完成結婚登記新人，農業局將加碼致贈價值4萬5千元新人婚紗攝影優惠專案。

本活動於4月26日中午12時起至5月8日下午5時止開放報名，相關訊息已公告於青年局官網及臉書和IG，預計錄取15組，歡迎設籍或就業於桃園市之20歲以上、40歲以下未婚情侶報名，。

青年局長侯佳齡局長表示，這次首次透過地方創生團隊推出情侶活動，讓更多年輕人有感，希望情侶利用機會增進情感，了解地方創生團隊所做出的努力。