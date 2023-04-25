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桃園1999導入ChatGPT引資安疑慮 市府：絕無外洩問題

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府日前宣布率先全國，開始測試ChatGPT整理歸納1999市民服務專線的陳情內容，不過引發多名議員質疑。圖／市府提供
桃園市政府日前宣布率先全國，開始測試ChatGPT整理歸納1999市民服務專線的陳情內容，不過引發多名議員質疑。圖／市府提供

桃園市政府首創測試ChatGPT分析1999案件，不過多名議員今天質疑有資安疑慮。對此，研考會主委吳肇銘晚間澄清，這次測試使用資料皆去識別化，不會輸入個資或機敏資料，若以免費版本比擬，是完全錯誤的認知，期待各界正面看待市府應用新科技，推進桃園市的進步。

桃園1999市民服務專線每月受理約2萬5000通陳情電話，市府研考會4月率先全國，測試ChatGPT協助分類歸納，提高公務運作效率。但包括黃敬平、林志強、王珮毓等多名跨黨派議員今天都質疑，ChatGPT常常無法正確回答問題，還將桃園市長張善政寫成是新北市長，準確率令人質疑。

吳肇銘強調，此項計畫強調議題分析，面對成千上萬的1999服務案件，運用AI工具領先的語意邏輯分析基礎，將服務案件有效分類；本測試使用的Azure OpenAI的ChatGPT服務，與個人版本有所區別，因此並不會產生所謂「答非所問」的情況。不過他也坦言現行語意分析技術仍有進步空間，有待更多的時間後續驗證。

吳肇銘表示，本次測試使用Azure OpenAI服務，使用資料皆去識別化，不會有個資或機敏資料輸入其中，且「微軟Azure」的商用雲端服務，並非外界普遍使用的OpenAI免費版本，因此不會有資料雜訊導致的正確性與安全性問題。

吳肇銘表示，本計畫仍屬內部測試階段，提供項目以人工逐筆審視，刪去涉及個人全名、電話等足資辨識具體個人之資料後，確保各方面都符合法令規範，及資料內容安全性；市府目前並不打算將此技術運用在前端的客服回答，而是用於後端歸納1999專線之陳情內容，透過整理、歸納與分析民眾反映的問題，提供給相關局處改善。

副市長蘇俊賓表示，在確認個資安全無虞情形下，才會進一步大規模測試、使用，民眾個資及資訊安全仍為最主要需確保事項，未來在使用的機制上，亦會比照金融機構透過具資安保護的商業帳號進行。

蘇俊賓強調，創新最大的障礙，通常在人為自我設限，市長張善政是科技市長，不僅打造對新創友善的桃園，也鼓勵市府從自身做起，導入創新管理，市府使用ChatGPT一定秉持高標準資安以及精準提升市政服務效率為原則，請市民安心。

ChatGPT

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