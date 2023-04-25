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珍稀植物保育扎根 苗栗縣新埔國小設迷你保種園

中央社／ 苗栗縣25日電

苗栗縣通霄淺山丘陵是低海拔珍稀植物分布重要熱點，林務局新竹林區管理處、林業試驗所與通霄鎮新埔國小合作成立校內「珍稀植物迷你保種園」，盼植物保育觀念向下扎根。

林務局新竹林管處透過新聞稿指出，約有50種受威脅植物分布在苗栗沿海丘陵地，其中20餘種分布在通霄新埔社區的嶺頂附近，近幾年積極與林試所合作進行復育，並培育在地特色稀有植物，包括庭梅、三葉埔姜、新竹油菊等，作為植樹節贈苗活動推廣苗木。

新竹林管處表示，為讓植物保育觀念向下扎根，日前與通霄新埔國小合作建置校園內珍稀植物迷你保種園，由林管處提供珍稀植物苗木，林試所研究人員到校指導學生種植漏盧、新竹油菊及島田氏雞兒腸等稀有植物，讓這些植物能在原棲地山腳下異地繁衍，降低滅絕風險。

新埔國小校長王慶華今天告訴中央社記者，學校依山面海，校園周邊自然生態豐富，除致力推廣海洋教育創新課程外，近幾年得知新埔後山是台灣破傘菊、新竹油菊、漏盧等數十種珍稀植物的生存熱點，開始將植物保育融入校園特色課程，學生發現身邊看似不起眼的植物，原來身分如此特殊，都感到新奇。

王慶華指出，這次配合今年校慶系列活動，在校園內成立珍稀植物的迷你保種園，活動當除安排高年級學生親手種植，並採集製作植物標本做成展示牆，兼具教育與保育意義。

此外，王慶華說，29日校慶暨社區聯合運動大會將舉辦「悠遊走淨新埔里山」活動，帶領全校師生從校園出發，經通霄心型公路到嶺頂福德祠，透過登山健走認識里山生態，希望藉此深化學生保育觀念，成為環境保護的小小種子。

新竹 植樹節 埔里

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