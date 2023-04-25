桃園神社「鯉魚流光祭」 一周吸1.2萬人到訪

桃園神社文化園區一年一度「鯉魚流光祭」鯉魚旗海盛典4月18日至7月9日展開，現場打造上百面童趣感鯉魚旗海，並邀請在地和菓子店開設手作講堂，讓民眾在旗海飛揚的神社參道裡感受夏日氣息。民政局統計，活動起跑一周已創下1萬2000人次入園到訪，歡迎親子假日一起到場體驗。

掛鯉魚旗是日本男孩節的象徵，原本作為向神明傳達孩子誕生的感謝之情、祈求孩子平安成長之用途，轉變至今已成為夏日到來的象徵。鯉魚流光祭今年有近500條鯉魚旗懸掛於神社園區內，形成一片超壯觀的鯉魚旗海。

民政局長劉思遠表示，今年夏天園區舉辦「仲夏祝福-鯉魚流光祭」活動，將於6月初登場的「茅之輪」更是本次活動亮點， 特別的是，配合日本兒童節，園區還有兒童鎧甲換裝體驗，讓小朋友換上威風的武士鎧甲，在飄揚的鯉魚旗海中留下可愛身影。

民政局表示，活動期間還有親子DIY講堂、手作鯉魚旗等系列活動，並由職人帶領製作專屬小物，歡迎大朋友帶著小朋友，一起親臨現場體驗，共創親子美好回憶，另園區每周有市集、表演、鯉魚祭限定扭蛋等期間限定活動，5月上旬還有超人氣的食樸製菓所快閃店登場，讓遊客在充滿日式的神社園區中優雅享受午茶時光。