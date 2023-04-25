人口激增空間不足 龍岡活動中心將增建增加這些功能

桃園中壢龍岡鄰近忠貞市場，附近人口眾多，加上目前的市民活動中心僅1層樓，明顯不足以負荷社區需求，因此將興建2樓工程，預計新增多功能活動空間、茶水間、儲藏室及無障礙電梯等，今舉行開工典禮，工程經費2600萬元興建，預計明年3月完工。

龍岡市民活動中心於2009年7月興建完成1層樓建築，不過中壢人口在去年，就已超過42萬人，龍岡里更在周邊地區人口聚集下，對休閒集會空間的需求與日俱增，原有僅1層樓的市民活動中心，已無法滿足社區活動需求，因此，將增建第2層建築物，樓地板面積也由原298.25平方公尺，增建後整體變838.81平方公尺。

張善政今出席開工典禮表示，桃園很多地方都有空間不足問題，目前施工中的活動中心共有25個，設計規畫中的也有25個；議長邱奕勝指出，當時設計1樓足夠，不過地方一直反應需增加空間，市長跟議會都重視地方意見，很高興能促成。

立委魯明哲說，龍岡地區為軍事重鎮，營區面積壓縮了道路及公園面積，因此期待市府能逐步將周邊公共建設陸續推動，給民眾足夠且舒適休憩空間。

中壢公所指出，增建工程2樓將新增多功能活動空間、茶水間、儲藏室等，容留人數可達200至250人；1樓在保留原使用空間外，也額外增加廚房空間及新增設無障礙電梯，供年長及幼小里民使用。並配合本次增建改善建築物周邊人行及停車空間。