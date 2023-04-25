快訊

張榮發遺囑有效！張國煒勝訴可獲140億遺產 法院判決四大理由曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人口激增空間不足 龍岡活動中心將增建增加這些功能

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢龍岡市民活動中心於2009年7月興建完成1層樓建築，不過人口增加不敷使用，將再增建。記者翁唯真／攝影
桃園中壢龍岡市民活動中心於2009年7月興建完成1層樓建築，不過人口增加不敷使用，將再增建。記者翁唯真／攝影

桃園中壢龍岡鄰近忠貞市場，附近人口眾多，加上目前的市民活動中心僅1層樓，明顯不足以負荷社區需求，因此將興建2樓工程，預計新增多功能活動空間、茶水間、儲藏室及無障礙電梯等，今舉行開工典禮，工程經費2600萬元興建，預計明年3月完工。

龍岡市民活動中心於2009年7月興建完成1層樓建築，不過中壢人口在去年，就已超過42萬人，龍岡里更在周邊地區人口聚集下，對休閒集會空間的需求與日俱增，原有僅1層樓的市民活動中心，已無法滿足社區活動需求，因此，將增建第2層建築物，樓地板面積也由原298.25平方公尺，增建後整體變838.81平方公尺。

張善政今出席開工典禮表示，桃園很多地方都有空間不足問題，目前施工中的活動中心共有25個，設計規畫中的也有25個；議長邱奕勝指出，當時設計1樓足夠，不過地方一直反應需增加空間，市長跟議會都重視地方意見，很高興能促成。

立委魯明哲說，龍岡地區為軍事重鎮，營區面積壓縮了道路及公園面積，因此期待市府能逐步將周邊公共建設陸續推動，給民眾足夠且舒適休憩空間。

中壢公所指出，增建工程2樓將新增多功能活動空間、茶水間、儲藏室等，容留人數可達200至250人；1樓在保留原使用空間外，也額外增加廚房空間及新增設無障礙電梯，供年長及幼小里民使用。並配合本次增建改善建築物周邊人行及停車空間。

在外觀設計上，為了讓城市美學願景融入市民日常生活，外觀配合原有市民活動中心架構及風格，以現代簡潔手法重新塑造，讓原有1樓外牆局部更新，營造增建後整體之一致性，未來將形成當地公共建築視覺新亮點。

桃園中壢龍岡市民活動中心將增建2樓，桃園市長張善政（前中）今出席開工典禮。記者翁唯真／攝影
桃園中壢龍岡市民活動中心將增建2樓，桃園市長張善政（前中）今出席開工典禮。記者翁唯真／攝影

建築 桃園

延伸閱讀

聯合國證實印度人口本月超過中國 為最明確時間點

時間提前！聯合國：印度人口本月超越中國

打通瓶頸 擬將中壢小巷通至八德新生路造福居民

專委「擺拍狒狒」藍自家人不挺 他緩頰：盼刀下留人

相關新聞

桃園棒球場爭議！鄭文燦要藍別抹黑 市府：此話多餘了

樂天桃園棒球場屢傳燈柱照明故障、草皮排水差，藍營質疑前市長鄭文燦執政8年無作為。桃園市議會民進黨團今天回擊，指球場從規畫...

希望身邊都是受益者 慶福基金捐苗栗1.2萬件弱勢涼爽衣

慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福70歲生日願望，希望身邊都是受益者，今天基金會捐贈1萬2000件給苗栗縣政府，轉送...

牌照稅繳了沒？竹市4成6民眾還沒繳 逾期要繳滯納金

112年使用牌照稅繳納期限只到5月2日，新竹市稅務局最新統計至4月24日還有4成6民眾還未繳納，提醒車主把握最後一周完成...

識詐也能很文青 竹市警聯名業者製作「反詐紅豆餅」

國內詐騙猖獗，詐騙案件量已超越毒品案，成為案件最多的犯罪類型；新竹市警一分局創新作為，今邀在地知名紅豆餅業者「小鵲SIN...

春雨解渴助新竹水情 南寮緊急海淡機組重啟暫緩

新竹地區上周以來迎來降雨，寶山、寶二水庫進補、隆恩堰也持續溢流，北水局原訂昨天重啟的南寮緊急海水淡化機組決定暫緩啟用。北...

新竹縣將赴日本藝文交流 把客家文化帶往宮崎縣

新竹縣府致力推動國際交流，將於4月28日至5月1日前進日本九州宮崎縣舉辦城市外交，預計170人率團包機，除了攜帶多幅畫卷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦