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希望身邊都是受益者 慶福基金捐苗栗1.2萬件弱勢涼爽衣

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
慶福社會福利慈善事業基金會今天捐贈1萬2000件給苗栗縣政府，轉送給弱勢族群。記者范榮達／攝影
慶福社會福利慈善事業基金會今天捐贈1萬2000件給苗栗縣政府，轉送給弱勢族群。記者范榮達／攝影

慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福70歲生日願望，希望身邊都是受益者，今天基金會捐贈1萬2000件給苗栗縣政府，轉送給弱勢族群，縣長鍾東錦頒發感謝狀表彰發揮人溺己溺的精神。

1萬2000件天涼爽衣，縣府將分送苗栗縣安好協會等17個社團，幼安教養院等10個長障機構、5個社福服務中心，35所國中、112所國小清寒學生，3個原鄉原住民族家庭服務中心，慶福基金會同時捐給縣府1萬雙防曬袖套，用來辦理各類活動。

捐贈儀式今天上午在縣府文觀局中正堂前舉行，蘇慶福、慶福基金會執行長吳坤德出席，鍾東錦頒發感謝狀，表彰發揮人溺己溺的精神，希望拋磚引玉，帶動更多善心人士共同關懷照顧弱勢族群。

力誠公司及彩力公司董事長蘇慶福經營紡織事業有成，秉持取之於社會，用之於社會的理念，2015年與妻子李純成立基金會，多年來不遺餘力的關懷社會、推展公益慈善、照顧弱勢及教育活動。

蘇慶福指出，他對苗栗縣政府的效率深具信心，所有捐贈的愛心物資，縣府不但都用在照顧弱勢族群上，而且每一分愛心物質的用途，都有詳細的紀錄，都能有效率的將愛心物質發送出去，他70歲生日願望，希望有生之年，身邊的每一個人都是受益者，沒有一個是受害者，大家的生活都比以前更好。

愛心 苗栗縣 鍾東錦

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