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牌照稅繳了沒？竹市4成6民眾還沒繳 逾期要繳滯納金

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市稅務局提醒民眾如期繳納使用牌照稅。圖／竹市府提供
新竹市稅務局提醒民眾如期繳納使用牌照稅。圖／竹市府提供

112年使用牌照稅繳納期限只到5月2日，新竹市稅務局最新統計至4月24日還有4成6民眾還未繳納，提醒車主把握最後一周完成繳納，以免逾期被加徵滯納金。新竹市稅務局鼓勵民眾多加使用e化繳稅，另提醒民眾，5月6日以後只能到金融機構繳稅。

新竹市112年使用牌照稅開徵16萬5002輛，較去年16萬968輛增加4034輛，成長2.5%；開徵稅額14億705萬元，較去年13億8962萬元增加1743萬元，成長1.2%。

稅務局表示，112年使用牌照稅自4月1日開徵，截至4月24日已繳納53.28%，鼓勵民眾多使用e化繳稅，可掃描繳款書上QR-Code、使用線上查繳稅服務或以行動支付方式繳納，或者至代收稅款的金融機構（郵局不代收），也可利用自動櫃員機、電話語音、網際網路轉帳繳稅。

稅務局說明，民眾如逾期繳納稅款，每逾3天加徵1%滯納金，最高加徵至10%，超過30天仍未繳納，將移送行政執行機關強制執行。

如1600cc自用小客車全年應納稅額為7,120元，5月3日至5日繳納因未逾3天，免加徵滯納金，5月6日至8日則加徵1%滯納金71元、5月9日至11日加徵2%滯納金142元，以此類推計算，6月2日以後繳納加徵10%滯納金。

民眾如未收到或遺失繳款書，5月5日前登入「線上查繳稅系統（https://reurl.cc/EGlK4n）」，輸入車牌號碼加身分證字號／統一編號，就可以查詢到使用牌照稅繳稅資訊，再以信用卡或儲蓄存款帳戶，輕鬆完成線上繳稅。稅額在3萬元以下者，亦可以車牌號碼加身分證字號／統一編號，使用便利商店多媒體資訊機查詢並列印繳納單至櫃檯繳納。

此外，車主戶籍地或居住地址如有搬遷，而未收到繳款書，可透過稅務局網站(https://www.hcct.gov.tw)線上申辦或電話、臨櫃申請變更投遞地址，使用牌照稅繳款書即能寄送到指定投遞地址。詳情請洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線。

滯納金 新竹 身分證

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