桃園棒球場爭議！鄭文燦要藍別抹黑 市府：此話多餘了

樂天桃園棒球場屢傳燈柱照明故障、草皮排水差，藍營質疑前市長鄭文燦執政8年無作為。桃園市議會民進黨團今天回擊，指球場從規畫設計、發包動工都是前縣長朱立倫任內完成，卻要歷任縣市長幫忙擦屁股，呼籲市府應將球場納入公共工程體檢。前桃園市長、行政院副院長鄭文燦今受訪也說，張善政市府團隊要懂建設，不要只會抹黑。

對此，市府回應，桃園市議員對鄭文燦任內的桃園棒球場相關整建工程提出疑問，是本於民意代表的職責，市府相關單位則依據事實回應，鄭前市長若覺得有必要說明，針對議員的疑問充分回應即可，指稱市府團隊抹黑或張市長不懂建設的發言，實在是多餘了。

民進黨團表示，桃園棒球場2008年12月24日動工，隔年12月完工啟用，從規畫、設計、發包、動工，都在朱立倫任內完成，球場後來傳出方位設計錯誤、排水不佳逢雨必淹、停車位嚴重不足等3大問題，都凸顯前縣府為求快，導致設計違反專業，問題層出不窮。

議員黃瓊慧、王珮毓、魏筠、彭俊豪表示，朱立倫蓋出奇葩方位棒球場，不是繼任縣市長編列預算可以處理的問題，另球場可容納1萬2000人，卻只規畫100多個停車格，連棒球場工作人員、球員都不敷使用，難怪交通大打結，建議張善政市府應透過公共工程體檢委員會，調查當時球場設計疏失責任歸屬，釐清當時施工、監工單位是否瀆職。

新聞處長羅楚東表示，公共工程體檢委員會已完成竹圍漁港、平鎮文化公園地下停車場與楊梅區公所等三項工程，後續針對即將啟用或是興建中的工程，若有相關安全或工程疑慮，將依照專家學者的專業判斷，提報體檢會檢視。

體育局長許彥輝表示，桃園國際棒球場啟用逾13年，相關設施確有老舊或破損，現階段應以改善缺失及提升優化青埔棒球場域為首要，進而爭取國際賽事增加本市能見度，近期也將樂天桃猿共同協商，精進過去相關做法，優化運動場域，爭取高強度賽事，力拚球迷觀賽有感。