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識詐也能很文青 竹市警聯名業者製作「反詐紅豆餅」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市警一分局創新作為，今邀在地知名紅豆餅業者「小鵲SING紅豆餅」合作舉辦識詐的快閃活動，透過特殊的烙鐵技術，製作「小心有詐」宣導字樣的特殊紅豆餅。圖／警方提供
新竹市警一分局創新作為，今邀在地知名紅豆餅業者「小鵲SING紅豆餅」合作舉辦識詐的快閃活動，透過特殊的烙鐵技術，製作「小心有詐」宣導字樣的特殊紅豆餅。圖／警方提供

國內詐騙猖獗，詐騙案件量已超越毒品案，成為案件最多的犯罪類型；新竹市警一分局創新作為，今邀在地知名紅豆餅業者「小鵲SING紅豆餅」合作舉辦識詐的快閃活動，透過特殊的烙鐵技術，製作「小心有詐」宣導字樣的特殊紅豆餅，藉此宣導「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友、假冒親友詐騙」等常見詐騙手法及防範方式，非常有趣。

警方指出，詐騙案件層出不窮，民眾遭詐騙的金額也屢破新高，為告訴民眾正確的反詐知識及提高觸及率，警察局第一分局深入民眾的「食」安問題，今天配合業者製作「小心有詐」宣導字樣特殊紅豆餅，來宣導常見詐騙手法，並提醒民眾注意「只須手機即可操作、保證獲利、零風險、投越多賺越多」都是詐騙集團常使用的話術，非賺錢之正道，小心陷入詐騙的陷阱。

為讓民眾學習到正確的反詐騙知識，今天活動現場有反詐騙小試題可供挑戰，分為選擇題或是非題，只要答對即可領取獲得限量聯名「小心有詐~」紅豆餅。

警方表示，現今網路YOUTUBE、FACEBOOK上常出現海量投資廣告「名人教你投資」，不管是名人「阿土伯」、「陳文茜」、還是「白冰冰」攏係假，這些都是詐騙集團透過竊取藝人、名人照片假冒代言投資，標榜專人老師帶領飆股，並強調「保證獲利」、「穩賺不賠」、「利潤豐厚」、提早「財富自由」等話術，利用架設假投資網站操控後台數據讓民眾誤信獲利而投入資金，抓住「斜槓青年」們想投資賺錢的心理，最後卻可能落得血本無歸。

警政署為加強宣導並防止有更多民眾受害，特別規畫於5月5日舉行「全民防詐 藝起發聲」全國直播記者會，透過邀請40名藝人共同參與活動，拉近與民眾的距離，聯合抵制詐騙犯罪發生，屆時會在新竹市警察局臉書粉絲團分享直播連結，歡迎民眾一同收看。

警方指出，為讓民眾學習到正確的反詐騙知識，今天活動現場有反詐騙小試題可供挑戰，分為選擇題或是非題，只要答對即可領取獲得限量聯名「小心有詐~」紅豆餅。圖／警方提供
警方指出，為讓民眾學習到正確的反詐騙知識，今天活動現場有反詐騙小試題可供挑戰，分為選擇題或是非題，只要答對即可領取獲得限量聯名「小心有詐~」紅豆餅。圖／警方提供
新竹市警一分局創新作為，今邀在地知名紅豆餅業者「小鵲SING紅豆餅」合作舉辦識詐的快閃活動，透過特殊的烙鐵技術，製作「小心有詐」宣導字樣的特殊紅豆餅。圖／警方提供
新竹市警一分局創新作為，今邀在地知名紅豆餅業者「小鵲SING紅豆餅」合作舉辦識詐的快閃活動，透過特殊的烙鐵技術，製作「小心有詐」宣導字樣的特殊紅豆餅。圖／警方提供
警方與業者聯名，製作「小心有詐」宣導字樣的特殊紅豆餅，藉此宣導「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友、假冒親友詐騙」等常見詐騙手法及防範方式，非常有趣。圖／警方提供
警方與業者聯名，製作「小心有詐」宣導字樣的特殊紅豆餅，藉此宣導「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友、假冒親友詐騙」等常見詐騙手法及防範方式，非常有趣。圖／警方提供

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