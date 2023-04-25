春雨解渴助新竹水情 南寮緊急海淡機組重啟暫緩

新竹地區上周以來迎來降雨，寶山、寶二水庫進補、隆恩堰也持續溢流，北水局原訂昨天重啟的南寮緊急海水淡化機組決定暫緩啟用。北水局認為今年海淡機組重啟機率低，但仍會看水情變化滾動檢討，之後就等梅雨來臨。

供應新竹與竹科用水的寶山水庫和寶二水庫系統從上周19日迎來降雨後，蓄水率從39％升至51.2％，今天寶二水庫蓄水率也上升至54.2%，稍微紓解旱象。

經濟部水利署封存一年多的新竹緊急海淡機組今年因應旱象整備重啟，原訂24日投入產水，每日可產水量約0.5萬噸，本周要分階段產水再逐步提升至0.9萬噸，因為老天爺賞臉而決定暫緩重啟。

北水局副局長郭耀程說，頭前溪迎來降雨水量不錯，隆恩堰也持續溢流中，目前海淡機組沒有運作，將持續觀察水情狀況評估是否重啟，目前重啟機率低，之後就看梅雨哪一天報到，只要迎接降雨穩定用水，海淡機組今年就不會重啟。

至於，北水局17日曾到新竹區漁會開說明會承諾將協助漁民改善作業環境，北水局表示不會因為如果海淡機組沒重啟而變卦，會向中央爭取經費，未來跟市府合作協助提升漁民的作業環境。

新竹區漁會總幹事童錦杰說，漁會研議提出改善碼頭階梯、岸上水電設施、修繕浮動碼頭等需求，能夠讓所有漁民都能受惠，也會視北水局能夠挹注的預算規模提出適合的需求。

市府產發處處長許智堡說，目前市府已函請漁會統計改善需求，漁會刻正盤點中，漁會將於本周提報至市府再轉北水局爭取補助，未來如果順利獲得補助，將由市府執行相關漁港改善工程。