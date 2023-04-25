新竹縣將赴日本藝文交流 把客家文化帶往宮崎縣

新竹縣府致力推動國際交流，將於4月28日至5月1日前進日本九州宮崎縣舉辦城市外交，預計170人率團包機，除了攜帶多幅畫卷、詩詞作品，還有傳統的客家八音團、客家歌手等一同赴日演出，希望讓日本友人認識新竹客家文化之美。

新竹縣長楊文科表示，這次前往日本宮崎縣的包機將是疫情後首航也是復航，新竹縣與宮崎縣從2017年開始締結友好交流協定，這幾年來的城市外交，從取得農特產品代理權，到東泰高中與宮崎都城東高校簽訂姐妹校，雙方官民交流密切，因此將藉此次機會，將帶新竹客家文化赴日參加宮崎國際音樂節並合作辦理藝術展覽會。

新竹縣府表示，此次訪日將由縣長楊文科及前任縣長邱鏡淳共同率團，從4月28日至5月1日展開4天3夜訪問交流，希望透過藝術文化與觀光交流，為雙方互動增添光彩、情誼更深厚長久。

縣府指出，此次出訪將攜帶總長度達18公尺的「台灣客庄節慶風華長卷」、國寶級漫畫大師劉興欽老師的「台灣喬遷圖卷」、充分展現客家傳統建築特色的「竹縣客家伙房屋之美」系列畫作，及呈現客家風華與人文風情的伯公廟、水礱、敬字亭、客家詩詞作品等。

除了畫卷、詩詞作品，因訪日交流活動期間適逢「第28屆宮崎國際音樂祭」，還有台灣老字號客家八音團「田屋北管八音」、金曲樂團「愛客樂i Color」將隨團赴日演出，希望藉著傳統客家音樂富有感染力的熱情，及新一代客家流行音樂的嶄新魅力，拓展客家音樂的國際能見度，將台灣之聲面向世界，並透過國際重要節慶中的交流，連結未來與各國表演團隊合作的機會。

此外，知名客家歌手李秋霞也將帶領的新北市美聲客家演藝團、常受邀各大公益活動的新竹縣艾菲爾親善大使舞團及百樂門音樂玩家協會，多組藝文團體將以客家八音、客家山歌小調及客家流行音樂赴日，要讓日本民眾感受客家傳統與現代的2種音樂風格，並用創意舞蹈和氣勢磅礡的薩克斯風團，呈現台灣多元及特有音樂的迷人魅力。

新竹縣訪日團還將於日本宮崎縣廳（縣政府）籌設藝術展覽會，邀請莊興惠、姜添旺2位校長及謝秀英、詹秀蓉、蔡俊章、劉達治、彭鴻欽、盧朝財等5位藝術協會理事長及新竹縣藝術家等共19人提供45幅作品展出；作品類別多元呈現，包含水彩、油畫、水墨、膠彩、書法等，期待藉由豐富多元的交流展出，帶給宮崎縣民滿滿的視覺享受，從中體會臺灣之美及新竹之美。