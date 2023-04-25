ChatGPT把張善政變新北市長 議員憂：應用在1999好嗎？

桃園1999市民服務專線每月受理約2萬5000通陳情電話，市府研考會4月率先全國，測試利用當紅的ChatGPT協助分類歸納，提高公務運作效率。不過多名議員今天質疑恐有個資外洩疑慮，呼籲市府謹慎因應。研考會表示，生成式人工智慧近期才較為成熟，不會立即大規模導入，也會優先重視資安。

議員黃敬平表示，ChatGPT人工AI智能在網路上討論度極高，研考會也表示將用ChatGpt做1999案件的分類和分析，但先前傳出韓國三星員工無意中外洩重要機密，義大利政府和半導體龍頭台積電也宣布全國禁用ChatGPT，顯示這項科技背後有嚴重的資安疑慮；往後市府若將人民陳情的案件上傳到ChatGPT，導致民眾個資外洩，資安責任由誰負責？要求研考會、資科局應先全面評估，做好資安防護。

議員林志強、王珮毓表示，桃園市的1999便民服務專線每個月平均受理2萬5000件，研考會僅透過ChatGPT分析750件陳情案，就大動作宣示桃園市府是全國第一個使用人工生成智慧歸納陳情案件，但ChatGPT常常無法正確回答問題，還將桃園市長張善政寫成是新北市長，準確率令人質疑。

研考會主委吳肇銘表示，的確ChatGPT接受的雜訊太多，資訊判斷容易造成失誤，不過目前市府僅在測試階段，將市民反映的案件簡單分類、歸納，不是直接用來回答民眾問題，陳情民眾個資也都會去識別化。