苗栗泰安交通任督二脈 2項重大道路工程經費逾24億

苗栗縣泰安鄉前、後山苗62之1線未完成路段，及苗62線明隧道案，最近分別獲內政部原則同意核定，及縣府可行性評估，兩項工程總經費逾24億元，縣長鍾東錦期許打通任督二脈助攻觀光。

今天縣務會議，列管重大建設計畫苗62之1線雪霸國家公園至雪見道路興建工程，及苗61線改善工程都有進展，鍾東錦表示，他與前縣長徐耀昌、縣府工務處長古明弘等人，日前拜會行政院副院長鄭文燦，也傳出好消息，苗62之1線獲得內政部原則同意核定。

列席的大湖鄉長黃惠琴、泰安鄉長陳吉基也為苗62線時常因大雨，導致土石崩落阻斷中通，建議興建明隧道改善，鍾東錦回應，苗62之1線未完成路段工程案經費約14.6億元，苗62線改善概估第一期工程經費9.9億元，縣款必須配合共約5億元，希望進一步帶動觀光發展。

工務處指出，苗62之1線連接泰安鄉前山、後山地區，目前僅餘大湖溪上游最後一段1.18公里未完成，規畫沿地勢布設8公尺寬雙車道，5座大、小橋梁避開地質敏感區，及跨越河谷，橋墩最高達6、70公尺，案經內政部4月18日送行政院公共工程委員會審議，核定後辦理後續作業，工期約46個月。

此外，苗62線大湖、泰安1公里656公尺至10公里500公尺處改善，可行性評估報告概估經費21.7億元，因經費龐大，擬分3期改善，第1期5公里660公尺至6公里900公尺間，規畫興建南北岸跨汶水溪橋，及6座明隧道共長518公尺等，經費約9億8700萬元，縣府將爭取中央補助推動。