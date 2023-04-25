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桃園蚊子App使用率低評價慘 8千萬公帑挨轟付諸流水

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市府推出多款App，但過去兩年包括市民卡App就有27個App或系統遭廢止或停用，議員批評8325萬元公帑形同付諸流水。記者朱冠諭／攝影
桃園市府推出多款App，但過去兩年包括市民卡App就有27個App或系統遭廢止或停用，議員批評8325萬元公帑形同付諸流水。記者朱冠諭／攝影

桃園市資科局今天到議會報告，多位議員抨擊桃園市府推出多款App，但過去兩年包括市民卡App就有27個App或系統遭廢止或停用，8325萬元公帑形同付諸流水。市府回應，市民卡App系統介面已不敷使用，因此市府決定檢討更新，其他App也會研議整合，讓服務更便民。

議員張桂綿、李宗豪表示，去年底桃園市民卡發行量已突破180萬張，發行量和使用率都是全台第一，但相較下市民卡的APP只有10萬次下載，評價僅2顆星，反觀台北的台北通App超過百萬次下載，相形見絀。

議員王珮毓、陳韋曄表示，市民卡的App現已因「系統優化轉型」不再更新，過去1000萬的建置費及年年投入的系統維護升級費用付諸東流，完全是浪費人民納稅錢；現在民眾只能到官網查資料，官網卻洋洋灑灑列出1300多筆資料，除了難以搜尋，特約商店也標示不清。

議員錢龍說，除了桃園市民卡App，去年7月推出號稱數位升級、創新應用的紅利桃子平台，現在網站內卻空空如也；當初紅利桃子大舉吸引14萬多名會員，如今網站上卻沒有活動資訊，不但喪失推廣效益，就連民眾要如何得到點數的說明也沒有，更遑論振興商家經濟，呼籲新市府改善陋習，「不要把過去的浪費，帶到現在的團隊。」

議員周玉琴、劉勝全表示，桃園許多App推出沒多久就停用，如花500萬建置的石門水庫App還只用一個月，不該再無謂浪費。議員陳美梅、張碩芳表示，市府各局處推出APP是立意良善，讓民眾輕鬆獲取資訊，但這麼多APP，光看名字也不知道內容為何，希望市府從善如流，將所有的APP整合起來，才能真正簡政便民。

資科局長王智弘表示，過去各單位流行建置App，市民卡除App外也有設置官網，但市民卡App從2016年建置至今7年，目前檢視介面已不符合時代需求，且App和官網營運都需維護人力，因此已決定App部分暫時停止更新，官網則採行新技術進行系統優化。

王智弘表示，市府每年都會針對各局處App提出評比和建議，針對議員建議，往後也會討論整合全市的App，達到更便民的使用體驗。

議員 桃園 石門水庫

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