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錯過全中運開幕別難過 27日還有閉幕式交棒給台北

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
112年全中運開幕典禮上舞者在投射金廣福布景前，以客家元素歌曲演出。圖／竹縣府提供
112年全中運開幕典禮上舞者在投射金廣福布景前，以客家元素歌曲演出。圖／竹縣府提供

112年全中運22日在新竹縣體育館舉辦開幕式，不僅以客家文化為元素演出，還有高空煙火秀，讓不少民眾留下深刻印象，更有民眾錯過開幕式感到扼腕，不過新竹縣政府提醒27日還有閉幕式，將透過馬戲演員、街舞舞者，帶來客家風格與流行曲風的樂曲，同時將下屆主辦權交棒台北市，為全中運在竹縣完美落幕。

新竹縣府指出，全中運各項賽事正如火如荼展開，選手們在賽場們盡情發揮、爭取榮譽，不過日前開幕典禮上由導演張逸軍及團隊設計的開幕式演出，帶給參與觀眾視覺震撼及享受，同時點燃聖火儀式也別出心裁，令人印象深刻。

4月27日全中運在竹縣將迎來閉幕典禮，閉幕式表演節目仍舊由導演張逸軍指導，以既有的山景布幕，搭配具有客家風格與流行曲風的樂曲，呈現多元群族共榮共好的拚搏精神。

新竹縣長楊文科表示，閉幕典禮是以「竹群共和、勇往直前」為精神，與開幕表演皆傳達族群共好，由馬戲及街舞搭配客家音樂元素，展現多元族群包容力與生命力，表演精彩可期，歡迎全國民眾蒞臨觀賞，也為此次參賽的所有選手們獻上掌聲。

全中運執委會表示，「竹群共和、勇往直前」以「太陽頌」及客家山歌作為引子，在既有的山形布景場域中，延續具有新竹縣極具代表性的金廣福公館，透過「創造焦點」與「優尼克」雙馬戲團的精彩獻技，包含堆疊、雜耍、軟骨、切磚等風格各異的肢體動作，以及新竹在地霹靂舞團KGB的街舞，呈現族群共好的精神，以及活力新竹、世代共榮的新竹縣形象。

值得一提的是，在即將到來的2024巴黎奧運，霹靂舞已成為受全世界眾人矚目的項目，目前中華奧會霹靂舞男子、女子組的積分第1名，皆是新竹KGB舞團成員，也展現舞團的實力。

全中運執委會指出，地主城市表演結束後，將交接會旗給下一屆承辦的台北市，並由台北市的團隊帶來閉幕接旗表演「夢想啟航」，以世界共融為表演主題，搭配輕快的爵士樂，呈現高難度的特技舞蹈。

全中運開閉幕皆以山景為背景，27日閉幕式同樣精彩可期。記者巫鴻瑋／攝影
全中運開閉幕皆以山景為背景，27日閉幕式同樣精彩可期。記者巫鴻瑋／攝影

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