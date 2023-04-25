快訊

高雄七旬老父為上廁所起口角 憤持拐杖重擊女兒後腦竟打死她

聯華食品彰化廠今清晨發生大火 業者回應：機台意外起火

都是嗆死！聯華食品北斗廠大火 22送醫急救已累計7死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市幼兒園伙食費2餐75元 物價上漲供應商大喊吃不消

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市公立幼兒園伙食費2餐僅75元，業者大喊吃不消，民代要求加碼補助。圖／本報資料照
桃園市公立幼兒園伙食費2餐僅75元，業者大喊吃不消，民代要求加碼補助。圖／本報資料照

桃園市出生率雖居6都之冠，但公立幼兒園的伙食費2餐合計僅75元，與第1名台中市96元差距21元，6都排名第4。疫情後物價不斷上漲，負責供應膳食的業者大喊吃不消，議員則希望市府能夠補助不足的部分，讓小朋友在成長階段，能吃得營養健康。教育局回應，會向中央爭取經費補助。

按照全國教保資訊網資料指出，若將午餐費和點心費合計，6都每日最高的是台中市96元、高雄市92元、台北市91元、桃園市75元、台南市73元、新北市68元。桃園市位居第4。

教育局回應，目前教育部對於公立幼兒園的就學補助，補助的代辦費中、包括午餐費及點心費都是全額補助，有關公立幼兒園餐費提高部分，將會向教育部爭取補助經費。

廠商孔祥瑞指出，桃園的收費標準已經超過10年沒有調整，因應物價上漲，許多食材費用持續上升，因為要顧及小朋友的營養，不敢將食材的品質降低，只能咬牙苦撐，非常心酸，希望調高金額約10元，讓小朋友可以吃得更營養。

大成食品總經理詹金和表示，中小學的營養午餐已從45元調升為63元，幼兒園卻沒有調整，且最近缺蛋造成蛋價上漲的問題，造成廠商不小的負擔，外界都聚焦於中小學營養午餐的品質，卻忽略了幼兒園的小朋友，希望政府能夠帶頭補助，降低家長負擔，也可以鼓勵生育。

議員黃瓊慧表示，物價上漲的壓力很大，很多食材的漲幅都已經到15%以上，如果同樣的餐費已經難以維持幼兒園的供餐品質就應該有所提升。建議市府提高補助來應對通膨，體諒家長育兒的辛苦，也讓幼兒園的孩子能夠維持足夠的營養。

幼兒園 桃園

延伸閱讀

還要等！桃園運動中心泳池修不好 總修繕經費已破3千萬

桃園抓車禍肇逃獎金難申請 民代要求比照其他五都

綠指「桃園營養午餐害食物中毒」遭校方打臉 藍酸議員變側翼

集體上吐下瀉！議員爆「桃園有20學童食物中毒」校方出面澄清

相關新聞

桃市幼兒園伙食費2餐75元 物價上漲供應商大喊吃不消

桃園市出生率雖居6都之冠，但公立幼兒園的伙食費2餐合計僅75元，與第1名台中市96元差距21元，6都排名第4。疫情後物價...

霜毛蝠回來了 竹市歷史建築60公尺大煙囪成復育基地

有79年歷史的新竹市歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」是全台少數二戰工業遺跡，廠區內的醒目地標「60公尺大煙囪」為珍...

新竹市青草湖玩天鵝船、SUP安心回歸 明天起平日有優惠

因應水域遊憩活動管理辦法修正，須替遊客增加保險項目。新竹市政府今天指出，青草湖4月1日起暫停營運水域活動，在業者與保險公...

桃園球場淹水 議員：棒球快成水上運動

樂天桃園棒球場在中華職棒開幕戰時狀況百出，不只燈柱照明故障，草皮排水差造成淹水，多位桃園市議員昨要求體育局改善，別讓棒球...

陳琬惠揭原保地亂象 批「羅文嘉們」借名蓋民宿

民眾黨立委陳琬惠昨天在立法院內政委員會質詢，指民進黨前秘書長羅文嘉位於桃園復興區大窩路601號的「山裡生活」民宿，以借名...

車流不卡卡 苗縣府1200萬優化2路段號誌

交通部補助苗栗縣政府1200萬元，今年5月在竹南鎮公義路（台13線）、台72線銅鑼交流道縣道128線路廊，設置26支車流...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦