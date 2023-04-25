桃市幼兒園伙食費2餐75元 物價上漲供應商大喊吃不消

桃園市出生率雖居6都之冠，但公立幼兒園的伙食費2餐合計僅75元，與第1名台中市96元差距21元，6都排名第4。疫情後物價不斷上漲，負責供應膳食的業者大喊吃不消，議員則希望市府能夠補助不足的部分，讓小朋友在成長階段，能吃得營養健康。教育局回應，會向中央爭取經費補助。

按照全國教保資訊網資料指出，若將午餐費和點心費合計，6都每日最高的是台中市96元、高雄市92元、台北市91元、桃園市75元、台南市73元、新北市68元。桃園市位居第4。

教育局回應，目前教育部對於公立幼兒園的就學補助，補助的代辦費中、包括午餐費及點心費都是全額補助，有關公立幼兒園餐費提高部分，將會向教育部爭取補助經費。

廠商孔祥瑞指出，桃園的收費標準已經超過10年沒有調整，因應物價上漲，許多食材費用持續上升，因為要顧及小朋友的營養，不敢將食材的品質降低，只能咬牙苦撐，非常心酸，希望調高金額約10元，讓小朋友可以吃得更營養。

大成食品總經理詹金和表示，中小學的營養午餐已從45元調升為63元，幼兒園卻沒有調整，且最近缺蛋造成蛋價上漲的問題，造成廠商不小的負擔，外界都聚焦於中小學營養午餐的品質，卻忽略了幼兒園的小朋友，希望政府能夠帶頭補助，降低家長負擔，也可以鼓勵生育。

議員黃瓊慧表示，物價上漲的壓力很大，很多食材的漲幅都已經到15%以上，如果同樣的餐費已經難以維持幼兒園的供餐品質就應該有所提升。建議市府提高補助來應對通膨，體諒家長育兒的辛苦，也讓幼兒園的孩子能夠維持足夠的營養。