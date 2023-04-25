新竹市青草湖玩天鵝船、SUP安心回歸 明天起平日有優惠

因應水域遊憩活動管理辦法修正，須替遊客增加保險項目。新竹市政府今天指出，青草湖4月1日起暫停營運水域活動，在業者與保險公司洽談加保後，天鵝船、SUP明天重新營運，適逢青草湖水上活動重啟周年，市府推出市府特別規畫「青草湖樂NOW環湖趣」，平日搭乘天鵝船享有至少50元優惠，名額有限，歡迎遊客造訪。

中央今年2月公告修正水域遊憩活動管理辦法第10條，針對帶客從事水域遊憩活動、提供場地或器材供遊客從事水域遊憩活動而具營利性質者，須投保遊客體傷責任、財物損失責任險，涵蓋體傷醫療費、失能及死亡給付等。

竹市府城銷處指出，因應中央法規修正，新竹市轄內唯一委外經營水上活動的青草湖4月1日起暫停營運，市府城銷處近日督促委外業者在法規下與保險公司洽談，已經成功替天鵝船、SUP等水上活動進行加保，確保民眾權益，青草湖水上活動即將於4月26日重新開放。

城銷處長林正光表示，青草湖水上活動重啟滿周年，市府特別規劃「青草湖樂NOW環湖趣」，凡設籍新竹市的市民，每人可享一次100元平日搭乘天鵝船優惠，之後每次補助50元，外縣市遊客亦可享每人每次50元補助優惠，每月名額有限，民眾只要現場填寫補助表單，並提供證件供工作人員核對即可享優惠。