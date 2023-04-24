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竹市某高中棒球教練不當管教 議員前進校園座談

中央社／ 新竹市24日電

新竹市某高中棒球隊教練遭投訴用打火機燙球員不當管教，校方已依規定解聘這名教練，多名新竹市議員今天到此校座談，盼校方加強管理，避免發生類似事件。

新竹市某高中棒球隊球員家長日前向多家媒體投訴，指控學校棒球隊教練用打火機燙球員的耳朵後方、手肘及腰間，導致球員身體出現多處燙疤，心靈也受到影響，對打棒球已有陰影。

新竹市議員陳慶齡、黃美慧、陳治雄、張祖琰、鍾淑英等人今天到這間學校座談，除了解校方對於事件處理細節外，也希望校方要加強管控，避免類似事件發生。

陳治雄告訴中央社記者，校園應該是提供孩子學習的安全場域，盼校方對於師資、孩子的學習環境等都能更加謹慎，也要做好保護輔導管理角色，避免類似情形發生。

校方向中央社記者表示，在得知此事後立即進行校安通報，同時經校內考核會議，把有不當管教行為的教練解聘，同時校方也會協助球員後續輔導等情形。

校方指出，會加強對相關人員管理，例如提醒所有校內教練在與孩子互動上要留意分寸，校方也會加強留意教練教學情形，避免類似事件再發生。

校方表示，希望在此事件落幕後，各界也能給孩子多一點鼓勵，對於孩子所需的教育資源，也能予以支持。

新竹市政府日前提供新聞資料指出，教育處於4月11日接獲學校通報校安事件後，立即調查，日前由學校召開考核會議解聘這名教練，教育處也把校方決議函報新竹市各級學校，永不錄用。

新竹 議員 耳朵

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