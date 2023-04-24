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南庄花卉節29日登場 裝置藝術串聯在地亮點

中央社／ 苗栗縣24日電

2023苗栗南庄花卉節29日將登場，參山國家風景區管理處今天表示，規劃5組大型花卉裝置藝術串聯在地景點，並種植2萬株各式花卉，歡迎民眾造訪南庄巷弄，體驗慢遊樂趣。

交通部觀光局參山國家風景區管理處舉辦「南庄花卉節」活動，今年邁入第5屆，規劃以「走慢時光」為主題，預計29日起在南庄遊客中心週邊舉行，展期將持續1個月。

參山處處長曹忠猷今天透過新聞稿指出，苗栗縣南庄鄉2016年通過國際慢城認證，擁有獨特人文風貌，今年花卉節規劃在南庄遊客中心、康濟吊橋、東村宿舍、中山路段以及十三間老街與桂花巷周邊打造5組大型花卉藝術裝置，串聯在地知名景點；並種植2萬株繡球花、蜀葵花、薰衣草、四季海棠、牽牛花等，與在地業者合作，營造花卉庭園亮點，搭配4大主題週末DIY體驗活動，讓遊客慢遊南庄特色巷弄，品味在地風情。

參山處表示，位於南庄遊客中心的主展區規劃以6吋繡球花系和各色草花，妝點約7米高的「時光寶藏」樹屋，活動期間每日上午8時至下午4時遇整點，會有「喔熊」打開樹屋向遊客打招呼。

另外其他4組花卉裝置包括，東村宿舍和南庄遊客中心的「光陰沙漏」、桂花巷路段和十三間老街的「時間之網」、南庄中正路與中山路口的「慢城音律」；康濟吊橋上則有「須臾空氣」的編織藝術懸掛，融合中港溪的山水美景。

參山處指出，2023南庄花卉節期間4個週末，將在南庄遊客中心、東村宿舍、南江休閒農業區旅遊中心、南庄老郵局，邀請在地商家、品牌加入，共同推出主題DIY體驗活動，報名資訊陸續公告於參山處臉書粉絲專頁。

南庄 宿舍 吊橋

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