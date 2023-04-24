桃園龍潭市場7100萬打造客庄元素 市府：6月底前驗收

桃園市龍潭公有零售市場超過半世紀，環境凌亂、採光不足及標示不清問題，市府經發局爭取中央補助及自壽配合7100萬元改造案，目前竣工進行驗收，市府經發局今天下午表示，該市場改造後整體環境改善，重塑客庄元素入口意象，等驗收後預定6月底前交由龍潭區公所維護管理。

龍潭公有零售市場為過去以來老舊市場，長期環境凌亂、採光不足及標示不清問題，一直受到地方居民詬病，市府經發局為改造龍潭市場，向經濟部申請「市集沿街風貌再造計畫」補助5000萬元及市府配合款2100 萬元，總共7100萬元，經由公民參與及納入攤商及地方居民意見進行改造計畫施工，

這項市場改造自去年10月起動工，歷時半年施工進行客庄元素入口意象，改善市場屋頂、公共廁所、樓梯等空間活化及招牌、標示改善，並輔導18個示範攤位改造美化，目前進入驗收階段，攤商反映市場地板溼滑、通風及硬體設備不足等問題，希望市府改善缺失，貼近攤商及民眾需求。

市府經發局表示，針對攤商反映市場內缺失問題，該局要求施工包商1周內提出改善方案，該市場內部裝設通風扇，將與自治會討論什麼時段開，另外地板高低落差問題等納入年度硬體改善計畫，等工程驗收後，最慢在6月底前交由龍潭區公所維護管理。