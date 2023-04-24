桃園環保局科技執法 3個月取締開罰42件

桃園市政府環保局今天表示，市府從一月下旬啟動科技執法，短短3個月共取締42起違規案件，罰鍰金額超過新台幣5萬元，下個月將增購30台移動式攝影機撥發給稽查人員使用。

環保局下午接受媒體聯訪表示，科技執法主要是鎖定民眾丟棄垃圾等違規熱點，透過隱密、不固定的設置方式，錄下違規行為，經由稽查人員擷取違規影像後，依違反廢棄物清理法規定告發，最高可處6000元罰鍰，施行3個月來共取締42起違規案件，罰鍰金額超過5萬元。

環保局指出，透過攝影機科技執法方式，可以全年無休、24小時取締違規行為，不但可節省大量稽查人力，更能提升稽查效率，因此除了現役的39台移動式攝影機，下個月將再增購30台，撥發給各區中隊稽查人員使用。

環保局說，對於常有汽車駕駛在上、下交流道或停等紅燈時，隨手搖下車窗丟棄飲料瓶、菸蒂、檳榔渣等垃圾，造成匝道口及分隔島上髒亂，環保局已規劃自5月下旬起，運用動態攝影機搭配AI辨識軟體，透過攝影鏡頭自動辨識及擷取違規影像開罰，讓亂丟垃圾的駕駛無所遁形。