還要等！桃園運動中心泳池修不好 總修繕經費已破3千萬

桃園國民運動中心游泳池2018年啟用，卻接連爆出磁磚剝落、結構設計不良漏水和承包商倒閉等問題，導致修繕工程一再延宕，泳池從前年2月封閉至今。市府原預計5月可修繕完成，卻因為管線問題需延至7月，引發多名議員關注。體育局表示，泳池修繕經費總計3115萬6293元，目前會先動用原營造廠商的保固金維修，不足部分則由市府籌措經費支應。

桃園國民運動中心游泳池啟用後2年，就因結構設計不良需重新整修，從前年2月封閉至今，期間包商倒閉無法保固，原本修繕工程預算僅約60萬，還一路追加到破千萬，市民想游泳只能到老舊的中平路市立游泳池，或空間狹窄的南平運動中心游泳池，非常不便。

經歷數月，泳池的修繕工程終於在去年12月9日動工，原預計今年5月就能開門迎客。但市府體育局今到議會工作報告時，卻證實開放時程要延到7月。

議員凌濤、黃瓊慧表示，3月詢問時體育局說游泳池5月就可使用，沒想到還要延到7月，泳池整整關閉2年多，讓桃園區民非常不方便，游泳池啟用才2年竟然要花1500餘萬元維修，原本當初只規畫60萬元，如今卻暴漲到1500餘萬元，還要全民買單，真的讓人看不下去，只希望7月能如期完工啟用。

體育局長許彥輝表示，桃園國民運動中心由啟赫營造興建，後來啟赫倒閉，當初是游泳池磁磚脫落，使用70萬元保固維修即可，但後來發現是設計不當，即使將脫落的磁磚重貼，未來還是會有掉落情形，因此編列1500萬元進行改善工程，原本預計今年5月完工啟用，但施工過程發現有爆管問題，因此要延到7月才能完工。

許彥輝說，桃園國民運動中心碰到不良廠商，才會衍生許多問題，由於工務局新建工程處仍有啟赫營造保留的工程保固款，目前會先動用保固款維修，不足部分再由市府籌措經費。