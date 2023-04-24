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喪權辱國？議員批桃園棒球場權利金「看得到吃不到」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議員舒翠玲質疑，桃園棒球場變動權利金過低，副球場還納入球團營運範圍，等於桃園學生棒球隊要練習場地，還要跟球團租借。圖／市府提供
桃園市議員舒翠玲質疑，桃園棒球場變動權利金過低，副球場還納入球團營運範圍，等於桃園學生棒球隊要練習場地，還要跟球團租借。圖／市府提供

桃園棒球場過去年租金僅30萬元，2021年7月桃園市體育局與樂天桃猿重新簽約後，雖年租金提高到350萬元，但市議員舒翠玲今天質疑，新約中將副球場納入營運範圍，等於桃園學生棒球隊要練習場地，還要跟球團租借，每年收取的變動權利金金額也相當低，根本是看得到吃不到。

對此，體育局解釋，合約中有「公益活動條款」，包括提供市府主球場30日免費使用天數，副球場部分市府須享有180日優先使用權，並以桃園市棒球隊優先使用；另球團應提撥每年體育活動營運收入至少3%作為棒球發展及推廣之用、提撥體育活動營運收入至少2％辦理棒球或運動相關賽事，以及每年辦理至少10場次棒球運動推廣活動。

體育局表示，大型運動場館興設除了需要龐大預算外，其維護管理所需人力、物力更難以估算，為能充分使用、永續經營，委託營運不失為良策。

桃園國際棒球場2021年重新簽約後，依促進民間參與公共建設法（OT）委託台灣樂天運動育樂公司營運，營運期間自2021年7月9日至2031年7月8日，每年收取350萬元土地租金，並依照營運收入按比例收取變動權利金。

舒翠玲表示，桃園球場與樂天桃猿重新簽約後，雖年租金從30萬增為350萬，但新約中，卻將副場、籃球場、自行車道、停車場、外野看台等都納入營運範圍，等於桃園學生棒球隊要在副場練習，還要跟樂天桃園租借，非常離譜。

舒翠玲說，按照新約，營運收入會按比例收取變動權利金，但實際上包括餐飲、周邊商品、廣告收入、轉播金都沒列入收入範圍；合約也提到，若營運收入為3500萬以下就免收，3500萬到4500萬只收1％，4500至5500收2%，5500以上收3%，過往每年收到的金額只收了約300萬左右。

舒翠玲也提到，過去十年市府每年可獲260萬至465萬元不等的外野看台租金收入，但這次重新簽約後，因外野看台已包含在營運範圍內，球團不需另外繳交外野看台租金收入，相比較下，新約甚至比舊約更糟糕，「這種合約真的是喪權辱國。」

桃園 體育 舒翠玲

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