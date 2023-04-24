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車流不卡卡 苗縣府1200萬元優化2路段號誌

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台72線苗栗縣銅鑼交流道縣道128線口西向儲車空間僅20公尺，縣府啟動優化號誌改善。記者范榮達／攝影
台72線苗栗縣銅鑼交流道縣道128線口西向儲車空間僅20公尺，縣府啟動優化號誌改善。記者范榮達／攝影

交通部1200萬元補助苗栗縣政府，今年5月在竹南鎮公義路（台13線）、台72線銅鑼交流道縣道128線路廊，設置26支車流辨識系統，優化路口號誌，後續滾動式檢討，讓車流不卡卡。

縣府工務處盤點路廊交通，爭取交通部科技顧問室智慧運輸系統發展建設計畫1200萬元補助，規畫公義路及台72線銅鑼交流道128線路廊號誌時制優化，最近現勘定案，計畫今年5月分別在公義路、128線，設置21支、5支車流辨識系統。

其中，公義路改善範圍在正義路、光華北路口間約4.5公里路段，128線在中興工業區500公尺左右的路段，會配置車流辨識系統，主要監控離、尖峰時段車流，透過號誌時制最佳化軟體模擬，滾動式檢討，持續重整改進標誌、標線。

工務處指出，公義路是國道3號聯絡道，廣源科技園區、竹南科學園區南北向主要道路，有類似新竹科學園區尖峰車流方向性，且台灣積體電路製造公司竹南先進封測廠全面營運在即，加上地方迭有反映機車兩段式左轉問題，調查交通流量資料，供公路總局第二工程處苗栗工務段優化號誌連鎖。

此外，台72線銅鑼交流道下匝道西向中興工業區車流，中興一路口的儲車空間僅20公尺，左轉中興工業區南區的大車又多，頂多2、3輛停等紅燈，且與直行車又有動線交叉衝突的問題，工務處初步研議下交流道多增加1個號誌時相，車流可以更加順暢。

交通部 新竹 標誌 國道 苗栗縣

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