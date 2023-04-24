亂丟垃圾小心挨罰6000元！桃園科技執法3個月內抓42件

桃園市龜山區產業道路經常被民眾亂丟垃圾，環保局環境清潔稽查大隊日前啟動科技執法，在汙染熱點架設縮時攝影機，24小時全時段、零死角錄影監控。環保局表示，祭出科技執法後，短短3個月內總共取締42起亂丟菸蒂、張貼小廣告、棄置垃圾等違規案件，罰鍰金額超過5萬元；除了目前現役的39台移動式攝影機，下個月將再增購30台，讓亂丟垃圾的駕駛人無所遁形。

龜山產業道路因地點偏僻，常有沒公德心的民眾趁四下無人亂丟垃圾，造成環境髒亂不堪，環保局今年選定屢遭陳情的汙染熱點，在隱密處架設縮時攝影機，試辦2天就拍下4起騎機車的民眾肆意將垃圾包丟棄在路旁。

近期環保局在龜山區產業道路再度抓到有小貨車駕駛直接將垃圾包丟出車外，另蘆竹市區也拍到機車騎士在電線杆上違規張貼廣告物，皆依違反廢棄物清理法第27條規定告發，最高可處6000元罰鍰。

環保局指出，科技執法全年無休24小時取締違規行為，不僅可節省大量人力，更能提升稽查效率，除了目前現役的39台移動式攝影機，下個月將再增購30台，撥發給各區中隊稽查人員使用。

環保局表示，由於常有汽車駕駛人在上、下交流道或停等紅燈時，隨手搖下車窗將飲料瓶、菸蒂、檳榔渣、甚至整包垃圾丟出車外，造成匝道口及分隔島上髒亂不堪，因此環保局已規畫自5月下旬起，運用動態攝影機搭配AI辨識軟體，透過攝影鏡頭自動辨識及擷取違規影像，讓沒有公德心的民眾無機可乘。