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遊民在地下道煮火鍋 竹市府：輔導勸離盼多包容

中央社／ 新竹市24日電

有民眾反映新竹市竹蓮地下道，有遊民在此煮火鍋，影響市容環境，竹市府今天表示，會輔導勸離但請民眾多包容街友，市府每週辦不定期街友關懷訪視，並有緊急及長期安置等協助。

有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」發文表示，竹蓮地下道原本環境漂亮，現在出現蚊蟲、還有西瓜皮等，甚至遊民在此煮火鍋，政府只回應有勸離但被拒絕。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，市府每週會辦理不定期關懷訪視，除平時的關懷，也與社團法人新竹市竹安慈善公益服務協會合作，提供街友休憩空間，並安排多樣的課程，助有意願工作的街友經濟自立。

針對街友常聚集的地點，社會處向中央社記者表示，會加強結合警政、工務、社政、環保等單位，增加共同關懷訪視頻率，除勸導街友行為外，也提供街友即時性的就醫、緊急安置、物資需求等協助。

社會處說，未來將更完善街友照顧體系，如推動外展服務、與在地民間團體合作，共同投入街友輔導與自立工作。

社會處指出，街友可能因精神或身體的變化，或經濟拮据、家庭變故甚至職場打擊而流浪在外，需要民眾的體諒與包容，若發現年老或體弱街友，有緊急安置或物資上需求，可撥打1999專線或通報社會處。

街友 新竹 遊民

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