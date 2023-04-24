山水米舉辦公益減壓生活禪 體驗簡單自在的禪風生活

前農委會主委陳武雄退休後以他多年來禪修經驗，推廣減壓生活禪，苗栗縣山水米企業2年前開始協助辦理公益禪修活動，春秋兩季各辦一場次，推出後深獲企業界人士青睞，上周末春季活動登場吸引20多位中小企業家參加，一起體驗「禪即生活、生活即禪」的簡單美好。

2023年山水米公益禪修活動，上周末在「玩米主義（有機稻場）」舉辦，讓學員感受在日常中吃飯、喝茶、走路中，也能體驗簡單、自在的禪風生活！學員表示，這課程真的很棒，發現每天的日常，行住坐臥都是禪，活動最後發現他們跟大自然是一體的，是大自然中的一分子，一切是那麼的和諧，「無事一身輕」之感也油然而生，減壓效果十足。

山水米企業總經理葉淑蕙表示，前農委會主委陳武雄實踐推動「生活禪」理念，親身體驗受教，自2020起開始邀請他來玩米主義有機稻場，分別在春秋兩季舉辦-生活禪公益活動，每次報名都以秒殺額。

另外，秋季班將在10/14日舉行，僅開放20個名額、全程免費，有興趣的朋友歡迎隨時關注「山水米」、「玩米主義」粉絲專頁。