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2023南庄花卉節周末起登場 五座花卉裝置藝術邀您共遊
交通部觀光局參山國家風景區管理處所轄的苗栗縣獅頭山，時序進入4至5月也迎來桐花盛開季節，繼上周推出的電輔車輕鬆遊獅頭山活動後，2023南庄花卉節也將從本周末起登場，歡迎遊客一起來感受客庄慢遊的花季美景。
參山國家風景區管理處表示，2023南庄花卉節將從4月29日起至5月28日，在南庄遊客中心盛大展開，今年以「走慢時光」為主題，以繪本風的景觀，串聯南庄知名景點，打造五座花卉裝置藝術，引領遊客沿著花徑穿梭於巷弄及景點，感受在地人文風貌、歷史建物及田園生活的優閒靜謐。
今年策展更融入環境友善與永續發展的理念，從自然材質的藝術創作、文化體驗到美食，期間也邀請地方藝術家、休閒農業及特色餐廳參與其中，匯聚農村再生、社區共創，打造永續觀光品牌。
另外，電輔車輕鬆遊獅頭山活動， 5月還有最後 2 場，民眾可以選擇遊獅頭山南線(竹南火車站-峨眉湖-南庄)，北線(竹南火車站-峨眉湖-北埔)，一路可以欣賞到大片的桐花盛開，還想要報名的朋友，不可錯過。
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