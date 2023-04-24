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27年來照顧62位寄養孩長大 新竹愛心媽首位獲模範母親

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
姜秋嬉（前排右三）這27年來照顧了62位寄養孩子，是新竹縣首度表揚的寄養家庭媽媽。記者郭政芬／攝影
姜秋嬉（前排右三）這27年來照顧了62位寄養孩子，是新竹縣首度表揚的寄養家庭媽媽。記者郭政芬／攝影

新竹縣長楊文科今天上午到模範母親家庭中致贈木匾與獎座，湖口鄉69歲的姜秋嬉，擔任寄養家庭的魔力媽媽27年，照顧了62位寄養孩子，談到這些年的付出，她笑說「多子多孫多福氣」，姜秋嬉也是新竹縣首度表揚的寄養家庭媽媽。

楊文科今天上午偕縣府社會處同仁，準備「慈愛為懷」木匾、萬用鍋、琉璃獎座，到新豐、湖口兩鄉表揚模範母親。新豐鄉76歲的鍾秋華早年曾經營裁縫店，擔任過紡織廠的社監兼裁縫老師，也當過藥廠的行政人員，除了協助丈夫事業，也兼負照公婆、孩子的重任，曾經一度兼職4份工作，和另一半共同打拚，目前經營精品服飾店。她用愛和鼓勵的方式教育子女，不用補習就考上高中第一志願，兩子任公職，女兒在民企人事部門。

湖口鄉78歲的詹菊妹早年照顧因車禍臥床的夫婿，有三個子女是靠家扶中心協助長大，她告誡孩子長大成人後一定要回饋社會。兒孫長大後，詹菊妹接任湖口鄉中勢村第10鄰鄰長一職，熱心服務里鄰和公益，獲選模範母親實至名歸。

湖口鄉69歲的姜秋嬉，從民國85年擔任新竹家扶的寄養家庭的魔力媽媽迄今，27年來照顧了來自不同家庭、62位寄養孩子。在先生、孩子的支持下，她用愛心提供特殊境遇孩子溫馨、安心的避風港，寄養兒童後來出養、回原生家庭，好幾個已出社會，，常常會聯絡姜秋嬉，關心近況。

姜秋嬉說「多子多孫多福氣」，她也擔任學校的志工，分擔助導護和圖書館的工作，獲得模範母親的肯定，她感到開心。

楊文科表示，鍾秋華身兼多職、用愛和方法教育子女；詹菊妹扶養孩子過程有家扶基金會協助，她教育孩子要回饋社會，現在已成為家扶捐助人，是善的循環的典範；姜秋嬉則是新竹縣首度表揚的寄養家庭媽媽。

寄養家庭 新竹 模範母親 楊文科

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