近日降雨 寶山和寶二水庫蓄水率升至51.2%

寶二水庫與寶山水庫日前因降雨量少蓄水較低，甚至可見壩堤下礫石裸露，北水局今天表示，受助近日降雨，寶二水庫與寶山水庫蓄水率升達51.2%，對於新竹水情有助益。

經濟部水利署北區水資源局今天提供新聞資料指出，對於近日降雨，統計從19日至24日上午7時水庫水情變化，在寶二水庫與寶山水庫累計降雨量為218.9毫米，蓄水率從約39%升至51.2%。

北水局表示，台灣分有豐水期跟枯水期，5月時會開始進入梅雨季及颱風期，直至10月皆會帶來雨量；而從11月至隔年4月為枯水期，僅春雨挹注，降雨量較低。

北水局說，這幾天降雨雖然對於新竹水情明顯有助益，但天氣變化無常，仍呼籲各界要節約用水，並且珍惜水資源。