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近日降雨 寶山和寶二水庫蓄水率升至51.2%

中央社／ 新竹縣24日電
寶二水庫與寶山水庫日前因降雨量少蓄水較低，北水局24日表示，受助近日降雨，寶二水庫與寶山水庫蓄水率升達51.2%，對於新竹水情有助益。（北水局提供） 中央社
寶二水庫與寶山水庫日前因降雨量少蓄水較低，北水局24日表示，受助近日降雨，寶二水庫與寶山水庫蓄水率升達51.2%，對於新竹水情有助益。（北水局提供） 中央社

寶二水庫與寶山水庫日前因降雨量少蓄水較低，甚至可見壩堤下礫石裸露，北水局今天表示，受助近日降雨，寶二水庫與寶山水庫蓄水率升達51.2%，對於新竹水情有助益。

經濟部水利署北區水資源局今天提供新聞資料指出，對於近日降雨，統計從19日至24日上午7時水庫水情變化，在寶二水庫與寶山水庫累計降雨量為218.9毫米，蓄水率從約39%升至51.2%。

北水局表示，台灣分有豐水期跟枯水期，5月時會開始進入梅雨季及颱風期，直至10月皆會帶來雨量；而從11月至隔年4月為枯水期，僅春雨挹注，降雨量較低。

北水局說，這幾天降雨雖然對於新竹水情明顯有助益，但天氣變化無常，仍呼籲各界要節約用水，並且珍惜水資源。

新竹地區水情燈號轉為黃燈，目前寶二水庫（圖）與寶山水庫合計蓄水量僅約38%，壩堤下礫石裸露。經濟部水利署北區水資源局17日表示，目前為枯水期尾聲，5月將進入豐水期，預料將會有所改善。（經濟部水利署北區水資源局提供） 中央社
新竹地區水情燈號轉為黃燈，目前寶二水庫（圖）與寶山水庫合計蓄水量僅約38%，壩堤下礫石裸露。經濟部水利署北區水資源局17日表示，目前為枯水期尾聲，5月將進入豐水期，預料將會有所改善。（經濟部水利署北區水資源局提供） 中央社

水庫 新竹

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