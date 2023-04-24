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蘋菓西打漂沉澱物！2包裝昨起禁賣 張善政：處理算明快

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
蘋菓西打「1250ml及2000ml」包裝昨日起不得再販售，桃園市長張善政表示，衛生局後續的處理動作算明快。圖／市府提供
蘋菓西打「1250ml及2000ml」包裝昨日起不得再販售，桃園市長張善政表示，衛生局後續的處理動作算明快。圖／市府提供

知名飲料「蘋菓西打」被發現有白色沉澱物，目前生產線已暫停生產，桃園市衛生局也要求市售食品通路商自昨日起不得再販售1250毫升及2000毫升的蘋菓西打。對此，桃園市長張善政表示，衛生局後續的處理動作算明快，會加強確保民眾喝到安全的產品。

張善政說，收到蘋菓西打飲料疑似有白色沉澱物的通報後，衛生局馬上到現場去做稽核及稽查，目前生產線已經暫停，產品全部下架，而且針對外面通路的產品也同時全部下架，至於其他零星的零售點也透過E-mail請他們都全部下架，所以現在市面上應該已經看不到這些有問題的產品。

張善政表示，衛生局就是要負責讓市民能夠喝到安全的產品、安全的飲料，針對這件事的處理我覺得還算可以，雖然不是市府主動發現，是由居民朋友通報，但是後續的處理都還算明快。

衛生局 蘋菓西打 張善政

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