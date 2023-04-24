聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋菓西打漂沉澱物！2包裝昨起禁賣 張善政：處理算明快
知名飲料「蘋菓西打」被發現有白色沉澱物，目前生產線已暫停生產，桃園市衛生局也要求市售食品通路商自昨日起不得再販售1250毫升及2000毫升的蘋菓西打。對此，桃園市長張善政表示，衛生局後續的處理動作算明快，會加強確保民眾喝到安全的產品。
張善政說，收到蘋菓西打飲料疑似有白色沉澱物的通報後，衛生局馬上到現場去做稽核及稽查，目前生產線已經暫停，產品全部下架，而且針對外面通路的產品也同時全部下架，至於其他零星的零售點也透過E-mail請他們都全部下架，所以現在市面上應該已經看不到這些有問題的產品。
張善政表示，衛生局就是要負責讓市民能夠喝到安全的產品、安全的飲料，針對這件事的處理我覺得還算可以，雖然不是市府主動發現，是由居民朋友通報，但是後續的處理都還算明快。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言