竹市香山區第一家日間照顧中心開幕 預計可服務30人

為讓失能失智長者獲得更完善的社區照顧，新竹市府爭取中央前瞻基礎建設經費補助，設置內湖日間照顧中心，這也是香山區第一間日照中心，今天開幕；市府指出，日照中心將由在地具有長照經驗的士林靈糧堂社會福利慈善事業基金會承辦，讓香山區具有長照需求的家庭就近使用長照服務，並提供溫馨的服務空間，預計可服務30名失能失智長者。

市長高虹安今到內湖市民活動中心3樓，為內湖日照中心進行揭牌活動。她說，現代人很多都是三明治世代，除有年幼的兒女要照料，又面臨年邁父母要他人協助及照顧，此時日照中心就可提供長者就近日託的需求，減輕照顧者負擔，讓長者白天在日照中心接受照顧，晚上回家在家人的陪伴下共享天倫。

衛生局表示，日照中心安排多元且豐富的課程，可促進長者社會參與、增加生活樂趣、延緩失能程度及降低社會孤立感。此外，內湖日照中心與老街及內湖國小相鄰，未來可結合社區及學校資源，讓長者與年輕世代一同發想特色活動，打造青銀共創的美好社區，落實在地社區照顧及世代共融之目標。

衛生局指出，香山內湖日照中心服務時間為周一至週五上午8點至下午6點，凡實際居住竹市且未聘有外籍家庭看護工及領有特別照顧津貼的65歲以上失能長者、50歲以上失智症及失能的身心障礙者，若有需要日間照顧服務，可向新竹市長期照顧管理中心提出申請。

居住於香山區的傅姓婦人患有帕金森氏症，生活大多需要他人協助，多年來都由女兒張姓女子獨力照顧，去年張女因腰椎滑脫需休養，很擔心長輩沒有人可以照顧，在杜華神父社會福利基金會家庭照顧者支持服務社工長期的陪伴與鼓勵下，決定帶著母親傅婦參加日照中心所舉辦的健康促進活動。

張女說，到內湖日照中心後看到母親開心的笑容，所有的擔心都消失了，謝謝市府在香山地區設置日照中心，讓家屬們可以有力量面對照顧的漫漫長路。